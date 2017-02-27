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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7534753575367537

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 68
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
26%
18
27.50-28.00
44%
30
28.00-28.50
18%
12
28.50-29.00
7%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
1%
1
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 22:18

  somilitark написав:Так будет суть?
Можно сдать по 27.90, будут действия или как всегда теоретически задним числом все сдают на пикак и откупают на низах?
Будете реально сливать или как всегда скажете про сдачу в понедельник вечером, когда межбанк проколит 27.90 вниз?
И приёма даже по 27.75 не будет нигде?
А то новый баян подвезли про хутиннападёть, козам нравится, поют регочат на всю деревю(((

у меня складывается впечатление, что у вас чего-то не складывается :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 06:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:покупал маски в январе прошлого года по 70 копеек
апрель 2021 по 70 коп
Зображення
  kluychkooleg написав:Маска - 1 грн 35 коп,
маски все-таки уже даром раздают.
купите у меня даром по 1,30
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 07:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вітання мільярду католиків:
Зображення

Курс гривні можуть серйозно обвалити локдаун і загострення на Донбасі https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 16667.html

Експерти повідомляють, що в період дії локдауна позиції гривні тільки посилюються. З чим це пов'язано, а також який курс долара до гривні ми можемо очікувати розповів банкір, колишній заступник голови Національного банку України Олександр Савченко. https://www.rbc.ua/ukr/styler/lokdaun-p ... 57094.html


Ось так локдаун може гривню або обвалити або укріпити :mrgreen:
Або залишити без змін.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 12:01

  somilitark написав:По поводу онлайнобмена, иметь надцать карт, платить по ним абонплату, комиссии, это не для староверов, которые государство держат на расстоянии и не доверяют этим шаромыгам. Тем более всё равно надо будет прискакать в кассу и услышать много захватывающих историй, предварительно накормив банк на всех своих телодвижениях и просто за спящий режим.
По поводу тракторов, даже кабанчик задумался бы, почему при межбанке в 28.04 принимают максимум по 27.80, наверное от большого изобилия бумаги :mrgreen:

Мы, "свинорылы" (термин знаком?) банкам не платим. Это банки нам платят за пользование их продуктами.
Никакой абонплаты, никаких комиссий - Вы что?
Насчет староверов, которые даже в продуктовом магазине налом расплачиваются... ну, кто им доктор, как говорится...
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 12:04

  kluychkooleg написав:Какие ожидания по курсу?

1. Тема войны реальна, и курс теперь только вверх.
2. Очередной загон вверх на тревожной теме, скоро выдохнется, шанс сдать дорого
3. Уже выдохся, с понедельника боковик или вниз.

Думаю, №2 или №3. Скорее, все-таки №2.
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 12:23

Добрий день. Південне передмістя Києва. Сьогодні на продажі підросли на 5 коп. порівнянно з суботою
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Новая война на Украине, о которой столько раз говорили в Киеве, становится все более вероятной.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:30


в следующем году...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:30


Более уверенно, что ты российский пропагандист и продвигаешь их нарративы
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:37


Когда из каждого утюга пророшеновских СМИ кричат про войну,значит у кого- то в Украине подгорает и срочно нужна провокация.Курс в данной ситуации вторичен.Поэтому - боковик 28 с колебаниями+-20 коп.
heineken
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