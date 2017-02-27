Додано: Нед 04 кві, 2021 20:22

vitaliian написав: kluychkooleg написав: Все, что до 100 грн - это даром, от 100 до 1000 - практически даром или почти даром.

Все, что до 100 грн - это даром, от 100 до 1000 - практически даром или почти даром. значит доллары у нас пока ещё даром. значит доллары у нас пока ещё даром.

Причем тут конкретная валюта? Вы только посмотрите, сколько вы проедаете каждый день, а потом спускаете в унитаз. Да вы за стоянку для любой ржавой повозки в месяц заплатите 30-40 долларов, а за ремонт этой повозки? За заправку повозки бензином - 1300-1500 три раза в месяц. А, если захотите вставить себе импланты, то тут уже счет пойдет на тысячи долларов. Да просто один визит к частному стоматологу обойдется вам минимум в 1000 грн. А за отопление 3-комнатной квартиры вы заплатите в феврале 3000 грн. А ведь это базовые потребности. Так что все относительно.И предполагаю завтра продолжение роста на МБ.