somilitark написав:Так будет суть? Можно сдать по 27.90, будут действия или как всегда теоретически задним числом все сдают на пикак и откупают на низах? Будете реально сливать или как всегда скажете про сдачу в понедельник вечером, когда межбанк проколит 27.90 вниз? И приёма даже по 27.75 не будет нигде? А то новый баян подвезли про хутиннападёть, козам нравится, поют регочат на всю деревю(((
у меня складывается впечатление, что у вас чего-то не складывается
Експерти повідомляють, що в період дії локдауна позиції гривні тільки посилюються. З чим це пов'язано, а також який курс долара до гривні ми можемо очікувати розповів банкір, колишній заступник голови Національного банку України Олександр Савченко. https://www.rbc.ua/ukr/styler/lokdaun-p ... 57094.html
Ось так локдаун може гривню або обвалити або укріпити Або залишити без змін.
somilitark написав:По поводу онлайнобмена, иметь надцать карт, платить по ним абонплату, комиссии, это не для староверов, которые государство держат на расстоянии и не доверяют этим шаромыгам. Тем более всё равно надо будет прискакать в кассу и услышать много захватывающих историй, предварительно накормив банк на всех своих телодвижениях и просто за спящий режим. По поводу тракторов, даже кабанчик задумался бы, почему при межбанке в 28.04 принимают максимум по 27.80, наверное от большого изобилия бумаги
Мы, "свинорылы" (термин знаком?) банкам не платим. Это банки нам платят за пользование их продуктами. Никакой абонплаты, никаких комиссий - Вы что? Насчет староверов, которые даже в продуктовом магазине налом расплачиваются... ну, кто им доктор, как говорится...
Експерти повідомляють, що в період дії локдауна позиції гривні тільки посилюються. З чим це пов'язано, а також який курс долара до гривні ми можемо очікувати розповів банкір, колишній заступник голови Національного банку України Олександр Савченко. https://www.rbc.ua/ukr/styler/lokdaun-p ... 57094.html
Ось так локдаун може гривню або обвалити або укріпити Або залишити без змін.
Синоптики намного лучше предсказывают погоду на месяц вперед. Что-то мне заднее чувство подсказывает, что будем расти. Стоит только напугать нерезидентов... Да и богатых резидентов...
kluychkooleg написав:Все, что до 100 грн - это даром, от 100 до 1000 - практически даром или почти даром.
значит доллары у нас пока ещё даром.
Причем тут конкретная валюта? Вы только посмотрите, сколько вы проедаете каждый день, а потом спускаете в унитаз. Да вы за стоянку для любой ржавой повозки в месяц заплатите 30-40 долларов, а за ремонт этой повозки? За заправку повозки бензином - 1300-1500 три раза в месяц. А, если захотите вставить себе импланты, то тут уже счет пойдет на тысячи долларов. Да просто один визит к частному стоматологу обойдется вам минимум в 1000 грн. А за отопление 3-комнатной квартиры вы заплатите в феврале 3000 грн. А ведь это базовые потребности. Так что все относительно.