|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 кві, 2021 20:46
kluychkooleg написав:
Да просто один визит к частному стоматологу обойдется вам минимум в 1000 грн. А за отопление 3-комнатной квартиры вы заплатите в феврале 3000 грн. А ведь это базовые потребности
вы тоже считаете что Украина страна миллионеров? Пользуюсь агрегаторами чтобы не переплачивать. Даже кешбэк которым многим не интересен, мне приносит в год эквивалент 100л солярки. принципы lifetime value применяю везде и во всём.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 6504
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1308 раз.
- Подякували: 1852 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23848
|3215661
|
|
|7419
|1769369
|
Нед 04 кві, 2021 20:41
2001
|
|765
|191229
|
П'ят 02 кві, 2021 14:08
ruvex