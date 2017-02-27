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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 кві, 2021 20:46
kluychkooleg написав:
Да просто один визит к частному стоматологу обойдется вам минимум в 1000 грн. А за отопление 3-комнатной квартиры вы заплатите в феврале 3000 грн. А ведь это базовые потребности
вы тоже считаете что Украина страна миллионеров? Пользуюсь агрегаторами чтобы не переплачивать. Даже кешбэк которым многим не интересен, мне приносит в год эквивалент 100л солярки. принципы lifetime value применяю везде и во всём.
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vitaliian
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Додано: Пон 05 кві, 2021 01:32
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
Да просто один визит к частному стоматологу обойдется вам минимум в 1000 грн. А за отопление 3-комнатной квартиры вы заплатите в феврале 3000 грн. А ведь это базовые потребности
вы тоже считаете что Украина страна миллионеров? Пользуюсь агрегаторами чтобы не переплачивать. Даже кешбэк которым многим не интересен, мне приносит в год эквивалент 100л солярки. принципы lifetime value применяю везде и во всём.
А где тут в моей цитате про миллионеров?
Без зубов ходите? Так даже вырвать 500 грн стоит.
За отопление не платите?
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kluychkooleg
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