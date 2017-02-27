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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7535753675377538

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 73
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
27%
20
27.50-28.00
44%
32
28.00-28.50
16%
12
28.50-29.00
7%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
2
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 20:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Да просто один визит к частному стоматологу обойдется вам минимум в 1000 грн. А за отопление 3-комнатной квартиры вы заплатите в феврале 3000 грн. А ведь это базовые потребности
вы тоже считаете что Украина страна миллионеров? Пользуюсь агрегаторами чтобы не переплачивать. Даже кешбэк которым многим не интересен, мне приносит в год эквивалент 100л солярки. принципы lifetime value применяю везде и во всём.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 08:37

Альфа банк с утра снизил прием с 27,90 до 27,88.
Что-то знает или поcматривает на опт?
На МБ пока 28 ровно.
kluychkooleg
 
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  #<1 ... 7535753675377538
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