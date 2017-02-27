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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7536753775387539>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 73
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
27%
20
27.50-28.00
44%
32
28.00-28.50
16%
12
28.50-29.00
7%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
2
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 20:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Да просто один визит к частному стоматологу обойдется вам минимум в 1000 грн. А за отопление 3-комнатной квартиры вы заплатите в феврале 3000 грн. А ведь это базовые потребности
вы тоже считаете что Украина страна миллионеров? Пользуюсь агрегаторами чтобы не переплачивать. Даже кешбэк которым многим не интересен, мне приносит в год эквивалент 100л солярки. принципы lifetime value применяю везде и во всём.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 08:37

Альфа банк с утра снизил прием с 27,90 до 27,88.
Что-то знает или поcматривает на опт?
На МБ пока 28 ровно.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:12

  kluychkooleg написав:Альфа банк с утра снизил прием с 27,90 до 27,88.
Что-то знает или поcматривает на опт?
На МБ пока 28 ровно.


Судя по курсам в обменках на выходных (доллар спокойно можно было купить по 27.87), все уверены, что пятничный рост сегодня сменится падением.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:16

  Anadonta написав:
  kluychkooleg написав:Альфа банк с утра снизил прием с 27,90 до 27,88.
Что-то знает или поcматривает на опт?
На МБ пока 28 ровно.


Судя по курсам в обменках на выходных (доллар спокойно можно было купить по 27.87), все уверены, что пятничный рост сегодня сменится падением.


Ну это, смотря где купить. У нас ниже 27,95 продажа не опускалась. Но да, на черном рынке все спокойно. Да и МБ пока совсем не растет.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:20

  vitaliian написав: Пользуюсь агрегаторами чтобы не переплачивать. Даже кешбэк которым многим не интересен, мне приносит в год эквивалент 100л солярки. принципы lifetime value применяю везде и во всём.


Очень многим форумчанам близок такой подход. Некоторые мои знакомые смеются, но когда видят реальные цифры экономии в длительном периоде (например, год) не верят, что такое вообще возможно. Мудрые берут на вооружение...
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:36

  kluychkooleg написав:
  Anadonta написав:
  kluychkooleg написав:Альфа банк с утра снизил прием с 27,90 до 27,88.
Что-то знает или поcматривает на опт?
На МБ пока 28 ровно.


Судя по курсам в обменках на выходных (доллар спокойно можно было купить по 27.87), все уверены, что пятничный рост сегодня сменится падением.


Ну это, смотря где купить. У нас ниже 27,95 продажа не опускалась. Но да, на черном рынке все спокойно. Да и МБ пока совсем не растет.


В пятницу закончился немаленький депозит и хотя мне к среде нужна гривна, увидев курс продажи 27.87 - решил конвертнуться в доллар с целью небольшого доп. заработка. Удивился, что нужная сумма была в наличии и обменки так легко расстались с вечнозелеными. Сегодня в 9.50 подал заявку на продажу валюты на межбанке через ПроКредит. Надеюсь, с учетом комиссии банка получится продать около 27.95. Ближе к 14.00 буду понимать, удалось ли мне стать немного богаче... :D
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:37

Да, посыпались вниз. ТАС прием с 27.93 на 27,90, МБ - 27,945.
Я прозевал ТАС. Быстрые гады!
А на МБ уже 27,93.
Впечатление, что в пятницу кто-то загнал слухами курс вверх, чтобы сегодня с утра слиться.
На 27,93 начали покупать.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 05 кві, 2021 09:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:45

На межбанке падают так же быстро, как в пятницу росли.
На моменте 27,92/27,955.
Если уйдем ниже 27,90, будет очень смешно...
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:47

  kluychkooleg написав:Да, посыпались вниз. ТАС прием с 27.93 на 27,90, МБ - 27,945.
Я прозевал ТАС. Быстрые гады!
А на МБ уже 27,93.
Впечатление, что в пятницу кто-то загнал слухами курс вверх, чтобы сегодня с утра слиться.

ТАС поменял в 10:00. Кто хотел, мог в 9 утра стоять под отделением, пополнить карту и сразу поменять. Но онлайн-обмен - это не для всех, как тут доказывали :) Это ж надо "тридцать карт иметь" и т.п.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:55

  Искатель написав:ТАС поменял в 10:00. Кто хотел, мог в 9 утра стоять под отделением, пополнить карту и сразу поменять. Но онлайн-обмен - это не для всех, как тут доказывали :) Это ж надо "тридцать карт иметь" и т.п.


Все верно - работает, только пополнять нужно счет, а не карту...
Anadonta
 
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