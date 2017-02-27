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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 кві, 2021 20:46
kluychkooleg написав:
Да просто один визит к частному стоматологу обойдется вам минимум в 1000 грн. А за отопление 3-комнатной квартиры вы заплатите в феврале 3000 грн. А ведь это базовые потребности
вы тоже считаете что Украина страна миллионеров? Пользуюсь агрегаторами чтобы не переплачивать. Даже кешбэк которым многим не интересен, мне приносит в год эквивалент 100л солярки. принципы lifetime value применяю везде и во всём.
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vitaliian
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Додано: Пон 05 кві, 2021 08:37
Альфа банк с утра снизил прием с 27,90 до 27,88.
Что-то знает или поcматривает на опт?
На МБ пока 28 ровно.
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kluychkooleg
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Додано: Пон 05 кві, 2021 09:12
kluychkooleg написав:
Альфа банк с утра снизил прием с 27,90 до 27,88.
Что-то знает или поcматривает на опт?
На МБ пока 28 ровно.
Судя по курсам в обменках на выходных (доллар спокойно можно было купить по 27.87), все уверены, что пятничный рост сегодня сменится падением.
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Anadonta
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Додано: Пон 05 кві, 2021 09:16
Anadonta написав: kluychkooleg написав:
Альфа банк с утра снизил прием с 27,90 до 27,88.
Что-то знает или поcматривает на опт?
На МБ пока 28 ровно.
Судя по курсам в обменках на выходных (доллар спокойно можно было купить по 27.87), все уверены, что пятничный рост сегодня сменится падением.
Ну это, смотря где купить. У нас ниже 27,95 продажа не опускалась. Но да, на черном рынке все спокойно. Да и МБ пока совсем не растет.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 09:20
vitaliian написав:
Пользуюсь агрегаторами чтобы не переплачивать. Даже кешбэк которым многим не интересен, мне приносит в год эквивалент 100л солярки. принципы lifetime value применяю везде и во всём.
Очень многим форумчанам близок такой подход. Некоторые мои знакомые смеются, но когда видят реальные цифры экономии в длительном периоде (например, год) не верят, что такое вообще возможно. Мудрые берут на вооружение...
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Додано: Пон 05 кві, 2021 09:36
kluychkooleg написав: Anadonta написав: kluychkooleg написав:
Альфа банк с утра снизил прием с 27,90 до 27,88.
Что-то знает или поcматривает на опт?
На МБ пока 28 ровно.
Судя по курсам в обменках на выходных (доллар спокойно можно было купить по 27.87), все уверены, что пятничный рост сегодня сменится падением.
Ну это, смотря где купить. У нас ниже 27,95 продажа не опускалась. Но да, на черном рынке все спокойно. Да и МБ пока совсем не растет.
В пятницу закончился немаленький депозит и хотя мне к среде нужна гривна, увидев курс продажи 27.87 - решил конвертнуться в доллар с целью небольшого доп. заработка. Удивился, что нужная сумма была в наличии и обменки так легко расстались с вечнозелеными. Сегодня в 9.50 подал заявку на продажу валюты на межбанке через ПроКредит. Надеюсь, с учетом комиссии банка получится продать около 27.95. Ближе к 14.00 буду понимать, удалось ли мне стать немного богаче...
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Додано: Пон 05 кві, 2021 09:37
Да, посыпались вниз. ТАС прием с 27.93 на 27,90, МБ - 27,945.
Я прозевал ТАС. Быстрые гады!
А на МБ уже 27,93.
Впечатление, что в пятницу кто-то загнал слухами курс вверх, чтобы сегодня с утра слиться.
На 27,93 начали покупать.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Пон 05 кві, 2021 09:46, всього редагувалось 1 раз.
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kluychkooleg
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Додано: Пон 05 кві, 2021 09:45
На межбанке падают так же быстро, как в пятницу росли.
На моменте 27,92/27,955.
Если уйдем ниже 27,90, будет очень смешно...
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Додано: Пон 05 кві, 2021 09:47
kluychkooleg написав:
Да, посыпались вниз. ТАС прием с 27.93 на 27,90, МБ - 27,945.
Я прозевал ТАС. Быстрые гады!
А на МБ уже 27,93.
Впечатление, что в пятницу кто-то загнал слухами курс вверх, чтобы сегодня с утра слиться.
ТАС поменял в 10:00. Кто хотел, мог в 9 утра стоять под отделением, пополнить карту и сразу поменять. Но онлайн-обмен - это не для всех, как тут доказывали
Это ж надо "тридцать карт иметь" и т.п.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 09:55
Искатель написав:
ТАС поменял в 10:00. Кто хотел, мог в 9 утра стоять под отделением, пополнить карту и сразу поменять. Но онлайн-обмен - это не для всех, как тут доказывали
Это ж надо "тридцать карт иметь" и т.п.
Все верно - работает, только пополнять нужно счет, а не карту...
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