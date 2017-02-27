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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7536753775387539

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 73
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
27%
20
27.50-28.00
44%
32
28.00-28.50
16%
12
28.50-29.00
7%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
2
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:05

  Искатель написав:На межбанке падают так же быстро, как в пятницу росли.
На моменте 27,92/27,955.
Если уйдем ниже 27,90, будет очень смешно...


Да уж, при таких темпах падения моя небольшая афера в итоге еще и минусом обернется... :(
Все же надеюсь, что ПроКредит закрыл мою сделку в первых рядах и будет, пусть небольшой, но все же профит.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:08

Искатель Откуда такие цифры, смотрю на укрдилинг, на состояние 10:55 курс 27,97/27,99
Tico
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:27

  Tico написав:Искатель Откуда такие цифры, смотрю на укрдилинг, на состояние 10:55 курс 27,97/27,99

Не читайте то, что на заборе написано :)
На моменте 11:26 27,945/27,96. Сверите потом с УД.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:32

ТАС и Альфа еще снизились на 2 коп - 27,88 и 27,86.
А я сидел уже с долларами на счету, с телефоном под рукой... и все равно за ТАС-ом не успел. Они оказались быстрее.
На МБ пока остановились на 27,95.
kluychkooleg
 
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  #<1 ... 7536753775387539
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