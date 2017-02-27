Да уж, при таких темпах падения моя небольшая афера в итоге еще и минусом обернется...
Все же надеюсь, что ПроКредит закрыл мою сделку в первых рядах и будет, пусть небольшой, но все же профит.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:05
Да уж, при таких темпах падения моя небольшая афера в итоге еще и минусом обернется...
Все же надеюсь, что ПроКредит закрыл мою сделку в первых рядах и будет, пусть небольшой, но все же профит.
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:08
Искатель Откуда такие цифры, смотрю на укрдилинг, на состояние 10:55 курс 27,97/27,99
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:27
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:32
ТАС и Альфа еще снизились на 2 коп - 27,88 и 27,86.
А я сидел уже с долларами на счету, с телефоном под рукой... и все равно за ТАС-ом не успел. Они оказались быстрее.
На МБ пока остановились на 27,95.
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