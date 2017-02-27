Додано: Пон 05 кві, 2021 11:21

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

05.04.2021......................27,9421

Гривна укрепилась чуть больше, чем на копейку.

Открылись на 0.5 копейки ниже уровня пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе уверенно покатились вниз. Чуть больше часа понадобилось, чтобы опуститься на 9 копеек. После этого притормозили и сузили спред до 1.5 копеек. Справочный курс и позднее сужение спреда намекают, что основное снижение присходило при невысоких оборотах.

В мире доллар размашисто колеблется в окрестностях пятничных максимумов.

Справочный курс встретили котировками 27.9200 - 27.9350, что на 9 копеек ниже открытия.



НБУ в пятницу продал 50 млн.

Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Основным фактором стала интервенция НБУ. Немного помогла обналичка. Небольшое уменьшение объема тендерных сертификатов было компенсировано увеличением объема суточных. Все остальное выглядит совсем скромно.



В четверг объем МБ обвалился с 498.9 до 366.6 млн. Обороты чистые и очень скромные, больше подходят для пятницы, чем для четверга. Клиентские обороты также упали, спрос превышал предложение.