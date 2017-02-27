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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7537753875397540>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 74
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
27%
20
27.50-28.00
45%
33
28.00-28.50
16%
12
28.50-29.00
7%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
2
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:05

  Искатель написав:На межбанке падают так же быстро, как в пятницу росли.
На моменте 27,92/27,955.
Если уйдем ниже 27,90, будет очень смешно...


Да уж, при таких темпах падения моя небольшая афера в итоге еще и минусом обернется... :(
Все же надеюсь, что ПроКредит закрыл мою сделку в первых рядах и будет, пусть небольшой, но все же профит.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:08

Искатель Откуда такие цифры, смотрю на укрдилинг, на состояние 10:55 курс 27,97/27,99
Tico
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:27

  Tico написав:Искатель Откуда такие цифры, смотрю на укрдилинг, на состояние 10:55 курс 27,97/27,99

Не читайте то, что на заборе написано :)
На моменте 11:26 27,945/27,96. Сверите потом с УД.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:32

ТАС и Альфа еще снизились на 2 коп - 27,88 и 27,86.
А я сидел уже с долларами на счету, с телефоном под рукой... и все равно за ТАС-ом не успел. Они оказались быстрее.
На МБ пока остановились на 27,95.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:51

  kluychkooleg написав:ТАС и Альфа еще снизились на 2 коп - 27,88 и 27,86.
А я сидел уже с долларами на счету, с телефоном под рукой... и все равно за ТАС-ом не успел. Они оказались быстрее.
На МБ пока остановились на 27,95.

Я часть в пятницу скинул им по 27,95, потом на выходных - по 27,93 (на свой страх и риск).
МБ на моменте 27,93/27,95.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:54

  Искатель написав:
  kluychkooleg написав:ТАС и Альфа еще снизились на 2 коп - 27,88 и 27,86.
А я сидел уже с долларами на счету, с телефоном под рукой... и все равно за ТАС-ом не успел. Они оказались быстрее.
На МБ пока остановились на 27,95.

Я часть в пятницу скинул им по 27,95, потом на выходных - по 27,93 (на свой страх и риск).
МБ на моменте 27,93/27,95.


В пятницу это было смело. А я думал с утра посмотреть, увидел снижение, хотел еще пару минут понаблюдать для верности ... и не успел. Сейчас уже не хочу.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Давайте уже гоните быстрее на 27.5 или 27 (присоединяюсь к Fin) - откупиться надо, достало уже. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:18

  Искатель написав:
  kluychkooleg написав:ТАС и Альфа еще снизились на 2 коп - 27,88 и 27,86.
А я сидел уже с долларами на счету, с телефоном под рукой... и все равно за ТАС-ом не успел. Они оказались быстрее.
На МБ пока остановились на 27,95.

Я часть в пятницу скинул им по 27,95, потом на выходных - по 27,93 (на свой страх и риск).
МБ на моменте 27,93/27,95.

Від часу коли я помилився і відкупив долар приблизно по 28,00/28,03 (зданий в середньому по 28,3) це вже третя можливість повернутись у гривню. Попередніми двома я скористався втративши від 10 до 15 коп. на 1$. Цю можливість вирішу пропустити бо і так в гривні на 60%.
Чекаю 27,5 а такого курсу все не ма та й нема. Некомфортно...
Ф. 28,75/28,85
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.04.2021......................27,9421
Гривна укрепилась чуть больше, чем на копейку.
Открылись на 0.5 копейки ниже уровня пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе уверенно покатились вниз. Чуть больше часа понадобилось, чтобы опуститься на 9 копеек. После этого притормозили и сузили спред до 1.5 копеек. Справочный курс и позднее сужение спреда намекают, что основное снижение присходило при невысоких оборотах.
В мире доллар размашисто колеблется в окрестностях пятничных максимумов.
Справочный курс встретили котировками 27.9200 - 27.9350, что на 9 копеек ниже открытия.

НБУ в пятницу продал 50 млн.
Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Основным фактором стала интервенция НБУ. Немного помогла обналичка. Небольшое уменьшение объема тендерных сертификатов было компенсировано увеличением объема суточных. Все остальное выглядит совсем скромно.

В четверг объем МБ обвалился с 498.9 до 366.6 млн. Обороты чистые и очень скромные, больше подходят для пятницы, чем для четверга. Клиентские обороты также упали, спрос превышал предложение.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цікава ситуація сьогодні:
зебри і кабанчики побігли в банки міняти нікомунепотрібний, а самої файної в касах нема. Курс в космас :)
flyman
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