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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7537753875397540

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 74
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
27%
20
27.50-28.00
45%
33
28.00-28.50
16%
12
28.50-29.00
7%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
2
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:32

Опускались на 27,93, сейчас 27,94.
Идет перетягивание каната на этих уровнях.
Вроде, есть негласное правило - в пятницу и понедельник не дергаться, или я ошибаюсь?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 05 кві, 2021 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:33

  flyman написав:Цікава ситуація сьогодні:
зебри і кабанчики побігли в банки міняти нікомунепотрібний, а самої файної в касах нема. Курс в космас :)

В онлайні проблем з найкрасивішою немає
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:34

  Faceless написав:
  flyman написав:Цікава ситуація сьогодні:
зебри і кабанчики побігли в банки міняти нікомунепотрібний, а самої файної в касах нема. Курс в космас :)

В онлайні проблем з найкрасивішою немає


Это был мой комментарий.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:41

Искатель Да, все сходится. Источник доступен для не очень широких масс ?
Tico
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:48

  Realist написав: Некомфортно...
Ф. 28,75/28,85

С такими курсами грех не сдавать.
Сказочные истории, оказывается сдавали по 28.30, хотя в то время вы уже ванговали поближе к 28.80 и мирно наслаждались на зелёном заборе жизнью :mrgreen:
И только после прокола вниз 28 начали понемного сдавать, сдали по 27.85, а потом судорожно стали назад по 28.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:51

лайфхак

Послушай женщину (зачеркнуто) курс.уа и сделай наоборот.
В который раз замечаю.
Сегодня:

"Ожидания от участников торгов: сегодня состоится еще один тест линии сопротивления на уровне 28,03.

С более детальным прогнозом можно ознакомиться по ссылке."
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:54

  kluychkooleg написав:Послушай женщину (зачеркнуто) курс.уа и сделай наоборот.
В который раз замечаю.
Сегодня:

"Ожидания от участников торгов: сегодня состоится еще один тест линии сопротивления на уровне 28,03.

С более детальным прогнозом можно ознакомиться по ссылке."

Не обращайте внимания на эту сепарскую пропаганду.
Весь простор скуплен сепарами, а у них до 13-го года была пластинка 8 это на века.
А теперь все новости и прогнозы только к ракете.
Всех несогласных банят или вытирают.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Давайте дождемся закрытия торгов. Все может быть.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:07

  Игорь написав:Давайте дождемся закрытия торгов. Все может быть.


Пишут, что пока все движение - на малых объемах - 30 млн.
Ничего никому не нужно.
Опустились ниже 27.92.
kluychkooleg
 
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  #<1 ... 7537753875397540
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