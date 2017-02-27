Опускались на 27,93, сейчас 27,94.
Идет перетягивание каната на этих уровнях.
Вроде, есть негласное правило - в пятницу и понедельник не дергаться, или я ошибаюсь?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:32
Опускались на 27,93, сейчас 27,94.
Идет перетягивание каната на этих уровнях.
Вроде, есть негласное правило - в пятницу и понедельник не дергаться, или я ошибаюсь?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 05 кві, 2021 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:33
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:34
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:41
Искатель Да, все сходится. Источник доступен для не очень широких масс ?
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:48
С такими курсами грех не сдавать.
Сказочные истории, оказывается сдавали по 28.30, хотя в то время вы уже ванговали поближе к 28.80 и мирно наслаждались на зелёном заборе жизнью
И только после прокола вниз 28 начали понемного сдавать, сдали по 27.85, а потом судорожно стали назад по 28.
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:51
лайфхак
Послушай женщину (зачеркнуто) курс.уа и сделай наоборот.
В который раз замечаю.
Сегодня:
"Ожидания от участников торгов: сегодня состоится еще один тест линии сопротивления на уровне 28,03.
С более детальным прогнозом можно ознакомиться по ссылке."
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:54
Не обращайте внимания на эту сепарскую пропаганду.
Весь простор скуплен сепарами, а у них до 13-го года была пластинка 8 это на века.
А теперь все новости и прогнозы только к ракете.
Всех несогласных банят или вытирают.
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Давайте дождемся закрытия торгов. Все может быть.
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:07
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