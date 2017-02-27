Не защищаю их, но справедливости ради тест действительно был
Открылись 27,90/28,09. Первая сделка прошла по 28,023. А вот дальше... оказалось, что все пуганые закончились еще в пятницу...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:43
Не защищаю их, но справедливости ради тест действительно был
Открылись 27,90/28,09. Первая сделка прошла по 28,023. А вот дальше... оказалось, что все пуганые закончились еще в пятницу...
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:49
Надо запретить ТАС и Альфе менять онлайн-курсы в течение дня
Правда, тогда они растянут курсы, как Ощад-Укргаз-Приват
То есть надо еще им запретить спред больше 10 копеек.
Додано: Пон 05 кві, 2021 13:13
В итоге ПроКредит "закрыл" мою сделку по продаже доллара на межбанке по курсу 27.95 (с учетом комиссии банка в размере 0.2% получилось 27.8941 грн. за USD). Ну что ж - без малого 150 грн. навара тоже деньги, хотя я рассчитывал на более интересные цифры.
Последние пару недель курс в TAS2U самый интересный, но специально ехать в банк, чтобы пополнить валютный счет, - тоже стоит времени и денег...
Додано: Пон 05 кві, 2021 13:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То що там з долею форумчанина Траста?
Вийшов він в ютубі, чи ні?
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 05 кві, 2021 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 кві, 2021 13:20
А чего не держать там доллары постоянно для обмена?
А из-за 150 грн, мне кажется, не стоит даже из квартиры выходить, не то что столько телодвижений.
Пока, будут ли в профите слившие по 27,93 - 27,90, не ясно. Глобально к лету, наверно, да. А МБ после обеда чуть отрос. Правда, очень не смело.
Упс, уже не отрос
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 05 кві, 2021 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 кві, 2021 13:29
Странно, мне тут продвинутые свинокактотам старожилы с пеной у рта доказывали, что сидишь себе у компа и только щёлкаешь мышкой или виртуальной клавой абсолютно без гемора, неужели есть ещё затраты времени и денег?
Серьёзно
Плюс все банки спят и видят как бы дать вам сесть в валюту подешевле и сдать её получше, проповедующие такие меседжи ребята точно тут живут или в каком-то сказочном мире?)
По курсу, неплохо окучивать 27.92, как только все поймут, что боян про нападение рассосался, то начнём погружение, но и сейчас комфортно в бумаге, не правда ли?)
Додано: Пон 05 кві, 2021 13:33
Не понятно, зачем каждый раз класть валюту в банк, если можно положить раз, скажем 7000 долларов (чтобы оставаться в пределах 200 тыс грн) и гонять их туда-сюда между счетами на волнах? Вот если задаться целью просто сдавать доллары, то тогда банк лучше обменки может быть только курсом, а так телодвижений даже больше.
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