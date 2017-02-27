Додано: Пон 05 кві, 2021 13:29

Anadonta написав: но специально ехать в банк, чтобы пополнить валютный счет, - тоже стоит времени и денег... но специально ехать в банк, чтобы пополнить валютный счет, - тоже стоит времени и денег...

Странно, мне тут продвинутые свинокактотам старожилы с пеной у рта доказывали, что сидишь себе у компа и только щёлкаешь мышкой или виртуальной клавой абсолютно без гемора, неужели есть ещё затраты времени и денег?СерьёзноПлюс все банки спят и видят как бы дать вам сесть в валюту подешевле и сдать её получше, проповедующие такие меседжи ребята точно тут живут или в каком-то сказочном мире?)По курсу, неплохо окучивать 27.92, как только все поймут, что боян про нападение рассосался, то начнём погружение, но и сейчас комфортно в бумаге, не правда ли?)