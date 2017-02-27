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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7539754075417542

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 75
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
27%
20
27.50-28.00
45%
34
28.00-28.50
16%
12
28.50-29.00
7%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
2
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:11

  Zebra написав:
  kluychkooleg написав:Признаю себя лохом, что не слился с утра.

Тут колебания пол процента с начала года. Скоро уже завершение сезона крепкой гривны (май-июнь), а гривна все никак не может даже к 27.5 приблизиться. О чем сожаления?

Идите на крипторынок, там каждый день +/- 20% если хочется слиться/откупиться.

Не занимайтесь куетой, на рынке, где все регулируется вручную.


Тут я хоть что-то временами понимаю, на этот рынок хочь что-то реальное влияет, а на крипторынке полный дурдом и непредсказуемость. Там за один день поседеть можно.
В ТАС уже можно купить на 1 коп дешевле, чем с утра сдать.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:14

  kluychkooleg написав:А из-за 150 грн, мне кажется, не стоит даже из квартиры выходить, не то что столько телодвижений.


Однозначно не стоит. Знал бы, что так выйдет, совсем не дергался бы, но что есть - то есть...
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:32

Вот что за ерунду рисует Укрдилинг?
27,935 - 27,95, когда реально в это время уже 27,86.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:02

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................05.04.2021...........06.04.2021
дата розрахунку................02.04.2021............05.04.2021
Євро...................................32,8365.................32,8632...+0.08%
Долар США........................27,9555.................27,939...-0.08%
После полудня гривна укрепилась еще почти на копейку.
Открылись на 0.5 копейки ниже уровня пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе уверенно покатились вниз. Чуть больше часа понадобилось, чтобы опуститься на 9 копеек. После этого притормозили и сузили спред до 1.5 копеек. Справочный курс и позднее сужение спреда намекают, что основное снижение происходило при невысоких оборотах.
В мире доллар размашисто колеблется в окрестностях пятничных максимумов.
Справочный курс встретили котировками 27.9200 - 27.9350, что на 9 копеек ниже открытия.
После утреннего снижения рынок успокоился. Перед обедом выросли на 1.5 копейки. После обеда выросли на 3 копейки. Это уже похоже на привычную динамику.
В мире доллар с обеда падает.
Официальный курс встретили котировками 27.9050 - 27.9200. За день упали на 10.5 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2020 - 27.3730 (-22) +56
2019 - 26.7687 (-26) +117

2018 - 26.0665 (-20)
2017 - 27.1570 (+4)

Банки, которые взяли рефинанс на срок до 84 дней в эту пятницу:
АТ "АКБ "КОНКОРД" 170 000,0
АТ "БТА Банк" 30 000,0
Еще один неизвестный банк взял 100 000 на срок до 30 дней.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Межбанк уже ниже 27.90.
За наличку молчу, хоть бы по 27.80 приняли.
Ну разве так можно было растишек ракетчиков разводить?
Ведь им сладкая ракета целых 3 ночи с пятницы снилась , ну кто так делает? Разбили детские мечты, как фарфоровую чашку об бетонный пол🤭
somilitark
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  #<1 ... 7539754075417542
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