kluychkooleg написав:Признаю себя лохом, что не слился с утра.
Тут колебания пол процента с начала года. Скоро уже завершение сезона крепкой гривны (май-июнь), а гривна все никак не может даже к 27.5 приблизиться. О чем сожаления?
Идите на крипторынок, там каждый день +/- 20% если хочется слиться/откупиться.
Не занимайтесь куетой, на рынке, где все регулируется вручную.
Тут я хоть что-то временами понимаю, на этот рынок хочь что-то реальное влияет, а на крипторынке полный дурдом и непредсказуемость. Там за один день поседеть можно. В ТАС уже можно купить на 1 коп дешевле, чем с утра сдать.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................05.04.2021...........06.04.2021 дата розрахунку................02.04.2021............05.04.2021 Євро...................................32,8365.................32,8632...+0.08% Долар США........................27,9555.................27,939...-0.08% После полудня гривна укрепилась еще почти на копейку. Открылись на 0.5 копейки ниже уровня пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе уверенно покатились вниз. Чуть больше часа понадобилось, чтобы опуститься на 9 копеек. После этого притормозили и сузили спред до 1.5 копеек. Справочный курс и позднее сужение спреда намекают, что основное снижение происходило при невысоких оборотах. В мире доллар размашисто колеблется в окрестностях пятничных максимумов. Справочный курс встретили котировками 27.9200 - 27.9350, что на 9 копеек ниже открытия. После утреннего снижения рынок успокоился. Перед обедом выросли на 1.5 копейки. После обеда выросли на 3 копейки. Это уже похоже на привычную динамику. В мире доллар с обеда падает. Официальный курс встретили котировками 27.9050 - 27.9200. За день упали на 10.5 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории: 2020 - 27.3730 (-22) +56 2019 - 26.7687 (-26) +117
2018 - 26.0665 (-20) 2017 - 27.1570 (+4)
Банки, которые взяли рефинанс на срок до 84 дней в эту пятницу: АТ "АКБ "КОНКОРД" 170 000,0 АТ "БТА Банк" 30 000,0 Еще один неизвестный банк взял 100 000 на срок до 30 дней.
Межбанк уже ниже 27.90. За наличку молчу, хоть бы по 27.80 приняли. Ну разве так можно было растишек ракетчиков разводить? Ведь им сладкая ракета целых 3 ночи с пятницы снилась , ну кто так делает? Разбили детские мечты, как фарфоровую чашку об бетонный пол🤭
kluychkooleg написав:Не понятно, зачем каждый раз класть валюту в банк, если можно положить раз, скажем 7000 долларов (чтобы оставаться в пределах 200 тыс грн) и гонять их туда-сюда между счетами на волнах? Вот если задаться целью просто сдавать доллары, то тогда банк лучше обменки может быть только курсом, а так телодвижений даже больше.
От тільки $7000 перебор. Я так в Дельта банку пролетів з $20000 коли курс був 8.05. В найбільше потрібний момент банк заблокує видачу валюти і пізніше видасть гривнею добре побритий депозит.
kluychkooleg написав:Не понятно, зачем каждый раз класть валюту в банк, если можно положить раз, скажем 7000 долларов (чтобы оставаться в пределах 200 тыс грн) и гонять их туда-сюда между счетами на волнах? Вот если задаться целью просто сдавать доллары, то тогда банк лучше обменки может быть только курсом, а так телодвижений даже больше.
Гонять внутри одного банка бессмысленно, в соседнем банке курс может оказаться на 10-15 коп интереснее, умножьте на 7000 чтобы понять объем упущенной выгоды.