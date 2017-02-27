Додано: Пон 05 кві, 2021 15:02

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................05.04.2021...........06.04.2021

дата розрахунку................02.04.2021............05.04.2021

Євро...................................32,8365.................32,8632...+0.08%

Долар США........................27,9555.................27,939...-0.08%

После полудня гривна укрепилась еще почти на копейку.

Открылись на 0.5 копейки ниже уровня пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе уверенно покатились вниз. Чуть больше часа понадобилось, чтобы опуститься на 9 копеек. После этого притормозили и сузили спред до 1.5 копеек. Справочный курс и позднее сужение спреда намекают, что основное снижение происходило при невысоких оборотах.

В мире доллар размашисто колеблется в окрестностях пятничных максимумов.

Справочный курс встретили котировками 27.9200 - 27.9350, что на 9 копеек ниже открытия.

После утреннего снижения рынок успокоился. Перед обедом выросли на 1.5 копейки. После обеда выросли на 3 копейки. Это уже похоже на привычную динамику.

В мире доллар с обеда падает.

Официальный курс встретили котировками 27.9050 - 27.9200. За день упали на 10.5 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно закрытия пятницы.



Этот день в истории:

2020 - 27.3730 (-22) +56

2019 - 26.7687 (-26) +117



2018 - 26.0665 (-20)

2017 - 27.1570 (+4)



Банки, которые взяли рефинанс на срок до 84 дней в эту пятницу:

АТ "АКБ "КОНКОРД" 170 000,0

АТ "БТА Банк" 30 000,0

Еще один неизвестный банк взял 100 000 на срок до 30 дней.