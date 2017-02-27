kluychkooleg написав:Не понятно, зачем каждый раз класть валюту в банк, если можно положить раз, скажем 7000 долларов (чтобы оставаться в пределах 200 тыс грн) и гонять их туда-сюда между счетами на волнах? Вот если задаться целью просто сдавать доллары, то тогда банк лучше обменки может быть только курсом, а так телодвижений даже больше.
Гонять внутри одного банка бессмысленно, в соседнем банке курс может оказаться на 10-15 коп интереснее, умножьте на 7000 чтобы понять объем упущенной выгоды.
смысленно-смысленно . у таси маржа не превышает 10 копеек--этим всё сказано, но я аргументирую для приличия: и если вы где-то найдёте банку, где можно дешевле на моменте купить, то разница там с большой вероятностью не будет стоить лишних телодвижений по надцати банкам, учитывая, что и моментов таких мало. мне так видится. С маржой в 10 копеек вероятность что в соседнем банке курс будет на 10-15 копеек интересней стремится к нулю достаточно пару банок с маленькой маржой, а для ленивого обывателя--и одной
kluychkooleg написав:Не понятно, зачем каждый раз класть валюту в банк, если можно положить раз, скажем 7000 долларов (чтобы оставаться в пределах 200 тыс грн) и гонять их туда-сюда между счетами на волнах? Вот если задаться целью просто сдавать доллары, то тогда банк лучше обменки может быть только курсом, а так телодвижений даже больше.
Совершенно верно. А если ну очень хороший курс для покупки, то можно еще платежом по реквизитам пополнить гривневую карту/счет. А потом, проезжая мимо, снять излишки... Так и делаем
Хотя, конечно, это скорее спорт, чем заработок. Так, чтобы мозги жиром не заплывали.
stas_rst написав:vitaliian читайте тарифи банку Львів усе в деталях
звоните на гл спрашиваете в каком отделении можно купить 7 куе резервируете и покупаете их без применения каких либо тарифов. Не знаю может с Львовом иначе, я так много раз покупал котлеты в белочке, даже не будучи их клиентом. Крутить деньги в одном банке невыгодно, хотя в плане экономии времени удобно.