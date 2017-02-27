RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7541754275437544>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 77
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
26%
20
27.50-28.00
47%
36
28.00-28.50
16%
12
28.50-29.00
6%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
2
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:41

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення

В полном разрешении:
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1772
З нами з: 15.02.20
Подякував: 584 раз.
Подякували: 1027 раз.
 
Профіль
6
4
1
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

За день минус 20 копеек.
И это без аукциона.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:42

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1772
З нами з: 15.02.20
Подякував: 584 раз.
Подякували: 1027 раз.
 
Профіль
6
4
1
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:42

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Не понятно, зачем каждый раз класть валюту в банк, если можно положить раз, скажем 7000 долларов (чтобы оставаться в пределах 200 тыс грн) и гонять их туда-сюда между счетами на волнах? Вот если задаться целью просто сдавать доллары, то тогда банк лучше обменки может быть только курсом, а так телодвижений даже больше.
Гонять внутри одного банка бессмысленно, в соседнем банке курс может оказаться на 10-15 коп интереснее, умножьте на 7000 чтобы понять объем упущенной выгоды.

смысленно-смысленно :lol: . у таси маржа не превышает 10 копеек--этим всё сказано, но я аргументирую для приличия: и если вы где-то найдёте банку, где можно дешевле на моменте купить, то разница там с большой вероятностью не будет стоить лишних телодвижений по надцати банкам, учитывая, что и моментов таких мало. мне так видится. С маржой в 10 копеек вероятность что в соседнем банке курс будет на 10-15 копеек интересней стремится к нулю
достаточно пару банок с маленькой маржой, а для ленивого обывателя--и одной :lol:
clash
 
Повідомлень: 333
З нами з: 30.01.21
Подякував: 73 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:46

  kluychkooleg написав:Не понятно, зачем каждый раз класть валюту в банк, если можно положить раз, скажем 7000 долларов (чтобы оставаться в пределах 200 тыс грн) и гонять их туда-сюда между счетами на волнах? Вот если задаться целью просто сдавать доллары, то тогда банк лучше обменки может быть только курсом, а так телодвижений даже больше.


Совершенно верно. А если ну очень хороший курс для покупки, то можно еще платежом по реквизитам пополнить гривневую карту/счет. А потом, проезжая мимо, снять излишки...
Так и делаем :)

Хотя, конечно, это скорее спорт, чем заработок. Так, чтобы мозги жиром не заплывали.
Искатель
 
Повідомлень: 4683
З нами з: 22.02.16
Подякував: 718 раз.
Подякували: 2999 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:05

Изменение курсов за неделю
Зображення

Изменение курсов за месяц
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1772
З нами з: 15.02.20
Подякував: 584 раз.
Подякували: 1027 раз.
 
Профіль
6
4
1
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  clash написав:С маржой в 10 копеек вероятность что в соседнем банке курс будет на 10-15 копеек интересней стремится к нулю

зачем спорить с очевидными вещами?
на моменте купить доллар на 9 коп выгоднее в банке Львов
а продать на 8 копеек выгоднее эксимбанку
разница на 7куе соответственно 630 и 560 грн на ровном месте!
Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6519
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 1854 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:16

vitaliian читайте тарифи банку Львів :) усе в деталях :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 27.02.19
Подякував: 483 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:19

  vitaliian написав:
  clash написав:С маржой в 10 копеек вероятность что в соседнем банке курс будет на 10-15 копеек интересней стремится к нулю

зачем спорить с очевидными вещами?
на моменте купить доллар на 9 коп выгоднее в банке Львов
а продать на 8 копеек выгоднее эксимбанку
разница на 7куе соответственно 630 и 560 грн на ровном месте!
Зображення


ага.
а оперативно перегнать из укрексима во львов? так чтобы без оверов и прочее?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2862
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1403 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:23

  stas_rst написав:vitaliian читайте тарифи банку Львів :) усе в деталях :)

звоните на гл спрашиваете в каком отделении можно купить 7 куе резервируете и покупаете их без применения каких либо тарифов. Не знаю может с Львовом иначе, я так много раз покупал котлеты в белочке, даже не будучи их клиентом. Крутить деньги в одном банке невыгодно, хотя в плане экономии времени удобно.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6519
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 1854 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7541754275437544>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bevzaalex, clash, Zebra і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2386, 2387, 2388
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
23875 3219439
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 кві, 2021 18:07
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 740, 741, 742
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7419 1769892
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 кві, 2021 20:41
2001
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 75, 76, 77
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
765 191490
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 кві, 2021 14:08
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9594)
05.04.2021 19:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.