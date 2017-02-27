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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7541754275437544

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 77
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
26%
20
27.50-28.00
47%
36
28.00-28.50
16%
12
28.50-29.00
6%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
2
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:29

  Искатель написав:Хотя, конечно, это скорее спорт, чем заработок. Так, чтобы мозги жиром не заплывали.


и не спорт и не заработок))

у меня частный дом, за 2 недели сделал работ на 500-600 долл вместо того, чтобы
нанимать кого-то (вот это спорт)

раньше (5 лет назад), когда я зарабатывал 300-350 долл в день,
считал, что западло ехать на 7км и перекидывать валюту если доход в этот день был меньше 100 долл

сейчас могу и за 50-60 долл съездить

п.с Укрэксим сегодня с утра принимал по 27,91 (через 200м обменка отдавала по 27,85), но в Эксиме больше 1к не меняли
60грн-это просто смешные деньги
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:а оперативно перегнать из укрексима во львов? так чтобы без оверов и прочее?
только ножками.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:36

vitaliian у Києві одне відділення :) вул. Гоголівська 17
Тяжко вірю, що там є готівковий долар. Банк суто регіональний для Львова і області.
За зняття готівки з картки - коміс. Курси у нього "для своїх". Не банк, а "пралка"
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:41

  vitaliian написав:
  clash написав:С маржой в 10 копеек вероятность что в соседнем банке курс будет на 10-15 копеек интересней стремится к нулю

зачем спорить с очевидными вещами?
на моменте купить доллар на 9 коп выгоднее в банке Львов
а продать на 8 копеек выгоднее эксимбанку
разница на 7куе соответственно 630 и 560 грн на ровном месте!
Зображення

это чисто теоретически. на практике нуегонафиг :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stas_rst написав:vitaliian у Києві одне відділення вул. Гоголівська 17
Тяжко вірю, що там є готівковий долар.
дался вам этот Львов, у http://uacoin.com.ua/ всегда есть и гривна и валюта. Причём это не уличный меняла а кабинет с охраной в центре Киева.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 кві, 2021 17:48, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:48

Спроса практически не было и к 11 часам доллар подешевел до 27,96/27,98 гривен, а к полудню – до 27,92/27,935 гривен. После этого, установилось шаткое равновесие между спросом и предложением при уровне котировок 27,935/27,95 почти до 15:00. Но затем продавцы окончательно сдались. Результат – 27,885/27,90 гривен за доллар к 16 часам и 27,83/27,855 к концу сессии.

Теперь на торгах складывается очень интересная ситуация.

С одной стороны, прошел “испуг” даже у тех покупателей, кто еще в пятницу выкупал доллар выше 28 гривен и боялся дальнейшего роста курса. И теперь они будут очень привередливыми по дальнейшим покупкам в ближайшие дни.

С другой стороны, фактор “жадности” никто не отменял и многие потенциальные покупатели, увидев такое проседание котировок понедельника, могут завтра появится на межбанке. И это снова спровоцирует повышенный интерес к валюте и рост курса на радость спекулянтов. Какая из тенденций преобладает – мы увидим уже во вторник в первой половине дня. Одно можно сказать точно – завтра противостояние курсовых интересов крупных игроков только усилится и это добавит своеобразной интриги по курсу на ближайшее время. Продолжение курсовых сюрпризов явно не за горами.

Главные события 5 апреля на валютном рынке:

Проседание курса доллара с утренних 28,01/28,03 гривен до 27,83/27,855 к концу торгов.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,9421 гривен, а официальный курс на 6 апреля 2021 года установлен на уровне 27,939 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:14

vitaliian
дякую. курс солодкий
це обмінка ?
як замовляти, що з купюрами і які суми на винос ?
дякую
stas_rst
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