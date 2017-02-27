vitaliian у Києві одне відділення вул. Гоголівська 17 Тяжко вірю, що там є готівковий долар. Банк суто регіональний для Львова і області. За зняття готівки з картки - коміс. Курси у нього "для своїх". Не банк, а "пралка"
Спроса практически не было и к 11 часам доллар подешевел до 27,96/27,98 гривен, а к полудню – до 27,92/27,935 гривен. После этого, установилось шаткое равновесие между спросом и предложением при уровне котировок 27,935/27,95 почти до 15:00. Но затем продавцы окончательно сдались. Результат – 27,885/27,90 гривен за доллар к 16 часам и 27,83/27,855 к концу сессии.
Теперь на торгах складывается очень интересная ситуация.
С одной стороны, прошел “испуг” даже у тех покупателей, кто еще в пятницу выкупал доллар выше 28 гривен и боялся дальнейшего роста курса. И теперь они будут очень привередливыми по дальнейшим покупкам в ближайшие дни.
С другой стороны, фактор “жадности” никто не отменял и многие потенциальные покупатели, увидев такое проседание котировок понедельника, могут завтра появится на межбанке. И это снова спровоцирует повышенный интерес к валюте и рост курса на радость спекулянтов. Какая из тенденций преобладает – мы увидим уже во вторник в первой половине дня. Одно можно сказать точно – завтра противостояние курсовых интересов крупных игроков только усилится и это добавит своеобразной интриги по курсу на ближайшее время. Продолжение курсовых сюрпризов явно не за горами.
Главные события 5 апреля на валютном рынке:
Проседание курса доллара с утренних 28,01/28,03 гривен до 27,83/27,855 к концу торгов.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,9421 гривен, а официальный курс на 6 апреля 2021 года установлен на уровне 27,939 гривен за доллар.
kluychkooleg написав:Не понятно, зачем каждый раз класть валюту в банк, если можно положить раз, скажем 7000 долларов (чтобы оставаться в пределах 200 тыс грн) и гонять их туда-сюда между счетами на волнах? Вот если задаться целью просто сдавать доллары, то тогда банк лучше обменки может быть только курсом, а так телодвижений даже больше.
От тільки $7000 перебор. Я так в Дельта банку пролетів з $20000 коли курс був 8.05. В найбільше потрібний момент банк заблокує видачу валюти і пізніше видасть гривнею добре побритий депозит.
7000 х 28 = 196 000 Пока влазит. Как только не будет, можно подъехать и отщипнуть.
kluychkooleg написав:Не понятно, зачем каждый раз класть валюту в банк, если можно положить раз, скажем 7000 долларов (чтобы оставаться в пределах 200 тыс грн) и гонять их туда-сюда между счетами на волнах? Вот если задаться целью просто сдавать доллары, то тогда банк лучше обменки может быть только курсом, а так телодвижений даже больше.
Гонять внутри одного банка бессмысленно, в соседнем банке курс может оказаться на 10-15 коп интереснее, умножьте на 7000 чтобы понять объем упущенной выгоды.
Ну гривню можно в любой банк без комиссии перебросить с правильной карты, а вот с валютой так не получится. Гонять внутри банка - это дома с телефоном сидеть или в парке с телефоном гулять. А бегать между банками - то же самое, что бегать между обменками, только еще больше телодвижений. И еще во время эпидемии.