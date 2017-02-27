Додано: Пон 05 кві, 2021 17:48

Спроса практически не было и к 11 часам доллар подешевел до 27,96/27,98 гривен, а к полудню – до 27,92/27,935 гривен. После этого, установилось шаткое равновесие между спросом и предложением при уровне котировок 27,935/27,95 почти до 15:00. Но затем продавцы окончательно сдались. Результат – 27,885/27,90 гривен за доллар к 16 часам и 27,83/27,855 к концу сессии.



Теперь на торгах складывается очень интересная ситуация.



С одной стороны, прошел “испуг” даже у тех покупателей, кто еще в пятницу выкупал доллар выше 28 гривен и боялся дальнейшего роста курса. И теперь они будут очень привередливыми по дальнейшим покупкам в ближайшие дни.



С другой стороны, фактор “жадности” никто не отменял и многие потенциальные покупатели, увидев такое проседание котировок понедельника, могут завтра появится на межбанке. И это снова спровоцирует повышенный интерес к валюте и рост курса на радость спекулянтов. Какая из тенденций преобладает – мы увидим уже во вторник в первой половине дня. Одно можно сказать точно – завтра противостояние курсовых интересов крупных игроков только усилится и это добавит своеобразной интриги по курсу на ближайшее время. Продолжение курсовых сюрпризов явно не за горами.

Главные события 5 апреля на валютном рынке:



Проседание курса доллара с утренних 28,01/28,03 гривен до 27,83/27,855 к концу торгов.



Нацбанк на рынок не выходил.



Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,9421 гривен, а официальный курс на 6 апреля 2021 года установлен на уровне 27,939 гривен за доллар.