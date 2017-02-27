RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7542754375447545

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 78
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
26%
20
27.50-28.00
47%
37
28.00-28.50
15%
12
28.50-29.00
6%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
2
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:34

  vitaliian написав:
  stas_rst написав:vitaliian читайте тарифи банку Львів :) усе в деталях :)

звоните на гл спрашиваете в каком отделении можно купить 7 куе резервируете и покупаете их без применения каких либо тарифов. Не знаю может с Львовом иначе, я так много раз покупал котлеты в белочке, даже не будучи их клиентом. Крутить деньги в одном банке невыгодно, хотя в плане экономии времени удобно.

Пацани, ви реально страдаєте фігнею.
Чому просто не з"їздити в Пшемисль і відкрити конто і ганяти бабло через валютомат.pl та мати спокій з комісію валютомата 0.4% та миттєвими переводами валюти та злотого.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 05 кві, 2021 19:38, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24029
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1231 раз.
Подякували: 1846 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:38

  Mirax написав:
  kluychkooleg написав:Не понятно, зачем каждый раз класть валюту в банк, если можно положить раз, скажем 7000 долларов (чтобы оставаться в пределах 200 тыс грн) и гонять их туда-сюда между счетами на волнах? Вот если задаться целью просто сдавать доллары, то тогда банк лучше обменки может быть только курсом, а так телодвижений даже больше.

От тільки $7000 перебор. Я так в Дельта банку пролетів з $20000 коли курс був 8.05. В найбільше потрібний момент банк заблокує видачу валюти і пізніше видасть гривнею добре побритий депозит.


Кстати, с Дельтой лично у меня все прекрасно вышло. Деталей не помню, но долларов за полученную гривню я тогда купил больше, чем у меня их было в банке - курс отсечки на момент ввода временной администрации был выше, чем в день выдачи. Но больше лимита я там не держал. Хороший банк был, царство ему небесное.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 494
З нами з: 30.12.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:42

  vitaliian написав:
  clash написав:С маржой в 10 копеек вероятность что в соседнем банке курс будет на 10-15 копеек интересней стремится к нулю

зачем спорить с очевидными вещами?
на моменте купить доллар на 9 коп выгоднее в банке Львов
а продать на 8 копеек выгоднее эксимбанку
разница на 7куе соответственно 630 и 560 грн на ровном месте!
Зображення


- не в каждом городже есть банк Львов. В Харькове, к примеру, нет
- не все курсы "чистые". Хорошие курсы в большинстве банков (ОТП, Аккорд и т.д.) скрывают скрытые комисии - за обмен, за снятие и т.д.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 494
З нами з: 30.12.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:47

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  stas_rst написав:vitaliian читайте тарифи банку Львів :) усе в деталях :)

звоните на гл спрашиваете в каком отделении можно купить 7 куе резервируете и покупаете их без применения каких либо тарифов. Не знаю может с Львовом иначе, я так много раз покупал котлеты в белочке, даже не будучи их клиентом. Крутить деньги в одном банке невыгодно, хотя в плане экономии времени удобно.

Пацани, ви реально страдаєте фігнею.
Чому просто не з"їздити в Пшемисль і відкрити конто і ганяти бабло через валютомат.pl та мати спокій з комісію валютомата 0.4% та миттєвими переводами валюти та злотого.


Ще б знати, де тот Пшемисль є :)
kluychkooleg
 
Повідомлень: 494
З нами з: 30.12.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:47

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Не понятно, зачем каждый раз класть валюту в банк, если можно положить раз, скажем 7000 долларов (чтобы оставаться в пределах 200 тыс грн) и гонять их туда-сюда между счетами на волнах? Вот если задаться целью просто сдавать доллары, то тогда банк лучше обменки может быть только курсом, а так телодвижений даже больше.
Гонять внутри одного банка бессмысленно, в соседнем банке курс может оказаться на 10-15 коп интереснее, умножьте на 7000 чтобы понять объем упущенной выгоды.

700 грн :?: :(
Господа я думал наивно - "с кем поведешься того и наберешься " . Но извините 700 грн в день даже если каждый будний день это работа , следить за этим держать руку на пульсе , то есть самая обычная работа .... :( . 700 грн это еще и не гарантированный доход , где-то можно не успеть, где-то в кассе закончатся денежки прямо перед носом или курс поменяют перед носом ... или купюру забракуют , а даже пересчитать это вручную ну или слепо доверять банковским счетным машинкам ... Вобщем работа самая обычная при том еще и НЕ высоко оплачиваемая и с не гарантированным доходом :(
Как почитаю масштабы сдешних воротил , пару человек описывало инвестиции от 150к грн остальные обсуждают ... где условно сырки плавленные дешевле :cry:
yama
 
Повідомлень: 3424
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7012 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:57

  yama написав:700 грн :?: :(
Господа я думал наивно - "с кем поведешься того и наберешься " . Но извините 700 грн в день даже если каждый будний день это работа , следить за этим держать руку на пульсе , то есть самая обычная работа .... :( . 700 грн это еще и не гарантированный доход , где-то можно не успеть, где-то в кассе закончатся денежки прямо перед носом или курс поменяют перед носом ... или купюру забракуют , а даже пересчитать это вручную ну или слепо доверять банковским счетным машинкам ... Вобщем работа самая обычная при том еще и НЕ высоко оплачиваемая и с не гарантированным доходом :(
Как почитаю масштабы сдешних воротил , пару человек описывало инвестиции от 150к грн остальные обсуждают ... где условно сырки плавленные дешевле :cry:


Для некоторых - это просто азартная игра, спорт. А, если назвать точнее - болезнь, убивающая нервную систему. Ну, как рулетка или игральный автомат, только тут еще от твоего чутья и наблюдательности что-то зависит. Так что в 700 грн могут и зарабатывающие в день на работе 3-4 тысячи играть. Ради азарта - вот я какой, сыграл и угадал. Но бегать между банками за такой суммой уже сродни психическому заболеванию (если доход на работе намного выше).
kluychkooleg
 
Повідомлень: 494
З нами з: 30.12.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:01

  kluychkooleg написав:
  Mirax написав:
  kluychkooleg написав:Не понятно, зачем каждый раз класть валюту в банк, если можно положить раз, скажем 7000 долларов (чтобы оставаться в пределах 200 тыс грн) и гонять их туда-сюда между счетами на волнах? Вот если задаться целью просто сдавать доллары, то тогда банк лучше обменки может быть только курсом, а так телодвижений даже больше.

От тільки $7000 перебор. Я так в Дельта банку пролетів з $20000 коли курс був 8.05. В найбільше потрібний момент банк заблокує видачу валюти і пізніше видасть гривнею добре побритий депозит.


7000 х 28 = 196 000
Пока влазит. Как только не будет, можно подъехать и отщипнуть.

Плануєте закинути з карткового на депозит в годину "Х"?
centurionus
 
Повідомлень: 1523
З нами з: 07.10.09
Подякував: 313 раз.
Подякували: 406 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:16

[quote="5205128:centurionus"

Плануєте закинути з карткового на депозит в годину "Х"?[/quote]

В ТАСе к примеру снять безпроцентно можно только со сберегательного счета. Если курс полез вверх и уже в 200 тыс. сумма не влазит - скинул часть на сберегательный, в следующий день забрал.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 494
З нами з: 30.12.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:21

  yama написав:700 грн :?: :(
Господа я думал наивно - "с кем поведешься того и наберешься " . Но извините 700 грн в день даже если каждый будний день это работа , следить за этим держать руку на пульсе , то есть самая обычная работа .... :( .
перегнать одну валюту в другую не день а максимум час если ты живёшь в мегаполисе
  yama написав: даже пересчитать это вручную ну или слепо доверять банковским счетным машинкам ...
портативные карманные машинки для пересчёта вам в помощь
  yama написав: Вобщем работа самая обычная при том еще и НЕ высоко оплачиваемая и с не гарантированным доходом :(
мало 700 грн? увеличьте х10 сумму в обороте и будет вам 7 тыс. На какой другой работе со свободным графиком вам могут так легко поднять з/п в 10 раз?
  yama написав:Как почитаю масштабы сдешних воротил , пару человек описывало инвестиции от 150к грн остальные обсуждают ... где условно сырки плавленные дешевле :cry:
так вам каждый и рассказал какими деньгами он крутит, чтобы завтра пришли непрошенные гости, детский сад.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6523
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7542754375447545
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: medeivalb, vitaliian і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2387, 2388, 2389
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
23885 3220317
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 кві, 2021 20:31
bevzaalex
Валютный рынок в мире 1 ... 740, 741, 742
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7419 1769955
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 кві, 2021 20:41
2001
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 75, 76, 77
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
765 191515
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 кві, 2021 14:08
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94365)
05.04.2021 22:08
Рынок ОВГЗ (1992)
05.04.2021 22:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.