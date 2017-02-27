Додано: Пон 05 кві, 2021 19:47

vitaliian написав: kluychkooleg написав: Не понятно, зачем каждый раз класть валюту в банк, если можно положить раз, скажем 7000 долларов (чтобы оставаться в пределах 200 тыс грн) и гонять их туда-сюда между счетами на волнах? Вот если задаться целью просто сдавать доллары, то тогда банк лучше обменки может быть только курсом, а так телодвижений даже больше. Не понятно, зачем каждый раз класть валюту в банк, если можно положить раз, скажем 7000 долларов (чтобы оставаться в пределах 200 тыс грн) и гонять их туда-сюда между счетами на волнах? Вот если задаться целью просто сдавать доллары, то тогда банк лучше обменки может быть только курсом, а так телодвижений даже больше. Гонять внутри одного банка бессмысленно, в соседнем банке курс может оказаться на 10-15 коп интереснее, умножьте на 7000 чтобы понять объем упущенной выгоды. Гонять внутри одного банка бессмысленно, в соседнем банке курс может оказаться на 10-15 коп интереснее, умножьте на 7000 чтобы понять объем упущенной выгоды.

700 грнГоспода я думал наивно - "с кем поведешься того и наберешься " . Но извините 700 грн в день даже если каждый будний день это работа , следить за этим держать руку на пульсе , то есть самая обычная работа ..... 700 грн это еще и не гарантированный доход , где-то можно не успеть, где-то в кассе закончатся денежки прямо перед носом или курс поменяют перед носом ... или купюру забракуют , а даже пересчитать это вручную ну или слепо доверять банковским счетным машинкам ... Вобщем работа самая обычная при том еще и НЕ высоко оплачиваемая и с не гарантированным доходомКак почитаю масштабы сдешних воротил , пару человек описывало инвестиции от 150к грн остальные обсуждают ... где условно сырки плавленные дешевле