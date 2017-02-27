stas_rst написав:vitaliian читайте тарифи банку Львів усе в деталях
звоните на гл спрашиваете в каком отделении можно купить 7 куе резервируете и покупаете их без применения каких либо тарифов. Не знаю может с Львовом иначе, я так много раз покупал котлеты в белочке, даже не будучи их клиентом. Крутить деньги в одном банке невыгодно, хотя в плане экономии времени удобно.
Пацани, ви реально страдаєте фігнею. Чому просто не з"їздити в Пшемисль і відкрити конто і ганяти бабло через валютомат.pl та мати спокій з комісію валютомата 0.4% та миттєвими переводами валюти та злотого.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 05 кві, 2021 19:38, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg написав:Не понятно, зачем каждый раз класть валюту в банк, если можно положить раз, скажем 7000 долларов (чтобы оставаться в пределах 200 тыс грн) и гонять их туда-сюда между счетами на волнах? Вот если задаться целью просто сдавать доллары, то тогда банк лучше обменки может быть только курсом, а так телодвижений даже больше.
От тільки $7000 перебор. Я так в Дельта банку пролетів з $20000 коли курс був 8.05. В найбільше потрібний момент банк заблокує видачу валюти і пізніше видасть гривнею добре побритий депозит.
Кстати, с Дельтой лично у меня все прекрасно вышло. Деталей не помню, но долларов за полученную гривню я тогда купил больше, чем у меня их было в банке - курс отсечки на момент ввода временной администрации был выше, чем в день выдачи. Но больше лимита я там не держал. Хороший банк был, царство ему небесное.
stas_rst написав:vitaliian читайте тарифи банку Львів усе в деталях
звоните на гл спрашиваете в каком отделении можно купить 7 куе резервируете и покупаете их без применения каких либо тарифов. Не знаю может с Львовом иначе, я так много раз покупал котлеты в белочке, даже не будучи их клиентом. Крутить деньги в одном банке невыгодно, хотя в плане экономии времени удобно.
Пацани, ви реально страдаєте фігнею. Чому просто не з"їздити в Пшемисль і відкрити конто і ганяти бабло через валютомат.pl та мати спокій з комісію валютомата 0.4% та миттєвими переводами валюти та злотого.
kluychkooleg написав:Не понятно, зачем каждый раз класть валюту в банк, если можно положить раз, скажем 7000 долларов (чтобы оставаться в пределах 200 тыс грн) и гонять их туда-сюда между счетами на волнах? Вот если задаться целью просто сдавать доллары, то тогда банк лучше обменки может быть только курсом, а так телодвижений даже больше.
Гонять внутри одного банка бессмысленно, в соседнем банке курс может оказаться на 10-15 коп интереснее, умножьте на 7000 чтобы понять объем упущенной выгоды.
700 грн Господа я думал наивно - "с кем поведешься того и наберешься " . Но извините 700 грн в день даже если каждый будний день это работа , следить за этим держать руку на пульсе , то есть самая обычная работа .... . 700 грн это еще и не гарантированный доход , где-то можно не успеть, где-то в кассе закончатся денежки прямо перед носом или курс поменяют перед носом ... или купюру забракуют , а даже пересчитать это вручную ну или слепо доверять банковским счетным машинкам ... Вобщем работа самая обычная при том еще и НЕ высоко оплачиваемая и с не гарантированным доходом Как почитаю масштабы сдешних воротил , пару человек описывало инвестиции от 150к грн остальные обсуждают ... где условно сырки плавленные дешевле
yama написав:700 грн Господа я думал наивно - "с кем поведешься того и наберешься " . Но извините 700 грн в день даже если каждый будний день это работа , следить за этим держать руку на пульсе , то есть самая обычная работа .... . 700 грн это еще и не гарантированный доход , где-то можно не успеть, где-то в кассе закончатся денежки прямо перед носом или курс поменяют перед носом ... или купюру забракуют , а даже пересчитать это вручную ну или слепо доверять банковским счетным машинкам ... Вобщем работа самая обычная при том еще и НЕ высоко оплачиваемая и с не гарантированным доходом Как почитаю масштабы сдешних воротил , пару человек описывало инвестиции от 150к грн остальные обсуждают ... где условно сырки плавленные дешевле
Для некоторых - это просто азартная игра, спорт. А, если назвать точнее - болезнь, убивающая нервную систему. Ну, как рулетка или игральный автомат, только тут еще от твоего чутья и наблюдательности что-то зависит. Так что в 700 грн могут и зарабатывающие в день на работе 3-4 тысячи играть. Ради азарта - вот я какой, сыграл и угадал. Но бегать между банками за такой суммой уже сродни психическому заболеванию (если доход на работе намного выше).
kluychkooleg написав:Не понятно, зачем каждый раз класть валюту в банк, если можно положить раз, скажем 7000 долларов (чтобы оставаться в пределах 200 тыс грн) и гонять их туда-сюда между счетами на волнах? Вот если задаться целью просто сдавать доллары, то тогда банк лучше обменки может быть только курсом, а так телодвижений даже больше.
От тільки $7000 перебор. Я так в Дельта банку пролетів з $20000 коли курс був 8.05. В найбільше потрібний момент банк заблокує видачу валюти і пізніше видасть гривнею добре побритий депозит.
7000 х 28 = 196 000 Пока влазит. Как только не будет, можно подъехать и отщипнуть.
Плануєте закинути з карткового на депозит в годину "Х"?
yama написав:700 грн Господа я думал наивно - "с кем поведешься того и наберешься " . Но извините 700 грн в день даже если каждый будний день это работа , следить за этим держать руку на пульсе , то есть самая обычная работа .... .
перегнать одну валюту в другую не день а максимум час если ты живёшь в мегаполисе
yama написав: даже пересчитать это вручную ну или слепо доверять банковским счетным машинкам ...
портативные карманные машинки для пересчёта вам в помощь
yama написав: Вобщем работа самая обычная при том еще и НЕ высоко оплачиваемая и с не гарантированным доходом
мало 700 грн? увеличьте х10 сумму в обороте и будет вам 7 тыс. На какой другой работе (со свободным графиком и без назойливого начальства) вам могут так легко поднять з/п в 10 раз?
yama написав:Как почитаю масштабы сдешних воротил , пару человек описывало инвестиции от 150к грн остальные обсуждают ... где условно сырки плавленные дешевле
так вам каждый и рассказал какими суммами он крутит, чтобы завтра пришли непрошенные гости?
kluychkooleg написав:не все курсы "чистые". Хорошие курсы в большинстве банков (ОТП, Аккорд и т.д.) скрывают скрытые комисии - за обмен, за снятие и т.д.
валютообмен в банках это вчерашний день, онлайн обмен придуман не для вашего удобства а для их заработка. Вдобавок к комиссиям (которых ещё можно избежать) крупную сумму завести/вывести мешает финмон, потом объясняй невесть кому откуда у тебя в кармане 40 копеек. Крч банки созданы не для халявного валютообмена, их задача драть с вас комиссии.
kluychkooleg написав: В ТАСе к примеру снять безпроцентно можно только со сберегательного счета. Если курс полез вверх и уже в 200 тыс. сумма не влазит - скинул часть на сберегательный, в следующий день забрал.
Да и вообще, не надо быть истеричкой, и в панике лететь забирать чуть только вышел за фонд.