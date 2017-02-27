yama написав:700 грн Господа я думал наивно - "с кем поведешься того и наберешься " . Но извините 700 грн в день даже если каждый будний день это работа , следить за этим держать руку на пульсе , то есть самая обычная работа .... .
перегнать одну валюту в другую не день а максимум час если ты живёшь в мегаполисе
yama написав: даже пересчитать это вручную ну или слепо доверять банковским счетным машинкам ...
портативные карманные машинки для пересчёта вам в помощь
yama написав: Вобщем работа самая обычная при том еще и НЕ высоко оплачиваемая и с не гарантированным доходом
мало 700 грн? увеличьте х10 сумму в обороте и будет вам 7 тыс. На какой другой работе (со свободным графиком и без назойливого начальства) вам могут так легко поднять з/п в 10 раз?
yama написав:Как почитаю масштабы сдешних воротил , пару человек описывало инвестиции от 150к грн остальные обсуждают ... где условно сырки плавленные дешевле
так вам каждый и рассказал какими суммами он крутит, чтобы завтра пришли непрошенные гости?
kluychkooleg написав:не все курсы "чистые". Хорошие курсы в большинстве банков (ОТП, Аккорд и т.д.) скрывают скрытые комисии - за обмен, за снятие и т.д.
валютообмен в банках это вчерашний день, онлайн обмен придуман не для вашего удобства а для их заработка. Вдобавок к комиссиям (которых ещё можно избежать) крупную сумму завести/вывести мешает финмон, потом объясняй невесть кому откуда у тебя в кармане 40 копеек. Крч банки созданы не для халявного валютообмена, их задача драть с вас комиссии.
Можно подумать, рекламируемые вами обменки заботятся о вашем благосостоянии, и тем более, облегчении отношений с финмоном в будущем. И да, касательно миграции денег по вашим счетам из одной валюты в другую никаких вопросов у финмона не будет, и на выходе деньги белее белого
Faceless написав:И да, касательно миграции денег по вашим счетам из одной валюты в другую никаких вопросов у финмона не будет,
меня укргаз заблокировал именно во время валютообмена, до этого деньги лежали 2 года и я их не интересовал.
Faceless написав:Можно подумать, рекламируемые вами обменки заботятся о вашем благосостоянии,
я никого не рекламирую, затраты на лицензию и опер.деятельность у фин.компаний и банков разные, отсюда более широкий спред и комиссии, по моему это очевидно. Банки не заточены под валютообмен, то у них нет нужной валюты, то гривны. Большие суммы надо заказывать. У оптовых кантеров таких проблем нет, некоторые из них могут подвезти валюту прямо к вам в офис.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 кві, 2021 21:56, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:И да, касательно миграции денег по вашим счетам из одной валюты в другую никаких вопросов у финмона не будет,
меня укргаз заблокировал именно во время валютообмена, до этого деньги лежали 2 года и я их не интересовал.
Вряд ли связано непосредственно с обменом, или приступ маразма отдельно взятого сотрудника (что может случится независимо ни от чего, менчли, не меняли) или вопросы висели ещё с момента заведения денег в банк.
Faceless написав:или вопросы висели ещё с момента заведения денег в банк.
но их стеснялись мне задать)
Faceless написав:Вряд ли связано непосредственно с обменом,
с чем связано мне не отчитывались но заблокировали через минуту после валютообмена. Потом пришлось подвозить пакет документов, благо в моем городе есть отделение этого убогого заведения. С другим банком была история что светился один курс а обмен прошёл по другому.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 кві, 2021 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:УкрГаз почти гос, стоит быть готовым к уровню сервиса, как в ЖЭКе.
я клиент 12 банков, видели и хуже чем укргаз. Названий озвучивать не буду). Банки хороши для депозитов, карточных продуктов, кешбэков, оплаты коммуналки, переводов с карты на карту, но в плане валютообмена всё примитивно и много формальностей: комиссии, широкий спрэд, заказ валюты и тд. Когда то был депозит который можно было конвертировать в валюту без расторжения, было интересно, но от такого мега полезного (лично мне) продукта отказались и сам банк после национализации тоже деградировал.
kluychkooleg написав: Так что в 700 грн могут и зарабатывающие в день на работе 3-4 тысячи играть. Ради азарта - вот я какой, сыграл и угадал. Но бегать между банками за такой суммой уже сродни психическому заболеванию (если доход на работе намного выше).
тут мне больше нравиться покер онлайн на деньги где я эти ХХХ грн высаживаю или ставки на спорт онлайн хотя да каждому свое - кому интересно с деньгами между банками ездить - тоже как вариант , я не против , законно значит можно
kluychkooleg написав: Так что в 700 грн могут и зарабатывающие в день на работе 3-4 тысячи играть. Ради азарта - вот я какой, сыграл и угадал. Но бегать между банками за такой суммой уже сродни психическому заболеванию (если доход на работе намного выше).
тут мне больше нравиться покер онлайн на деньги где я эти ХХХ грн высаживаю или ставки на спорт онлайн хотя да каждому свое - кому интересно с деньгами между банками ездить - тоже как вариант , я не против , законно значит можно
В принципе быстро ходить пешком - полезно для здоровья, но вот нервничать и переживать - вряд ли.
kluychkooleg написав: Так что в 700 грн могут и зарабатывающие в день на работе 3-4 тысячи играть. Ради азарта - вот я какой, сыграл и угадал. Но бегать между банками за такой суммой уже сродни психическому заболеванию (если доход на работе намного выше).
тут мне больше нравиться покер онлайн на деньги где я эти ХХХ грн высаживаю или ставки на спорт онлайн хотя да каждому свое - кому интересно с деньгами между банками ездить - тоже как вариант , я не против , законно значит можно
В принципе быстро ходить пешком - полезно для здоровья, но вот нервничать и переживать - вряд ли.
ага согласен когда быстро бегаешь по городу между обменками с 10 000 или даже $ 2000 то как бы будешь нервничать . Ведь могут и везти от обменки к обменке . Разве только действительно иметь контакты проверенных людей с которыми годами работаешь и в помещении , а не уличных обменках . И где гарантия что на 10-й раз они же и не сдадут своему подельнику ? А что докажешь ? И спекулировать с оптовиками тоже буде сложней наверное , они же тоже не дураки что бы попадать на курсе моментально .