RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7544754575467547

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 79
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
25%
20
27.50-28.00
48%
38
28.00-28.50
15%
12
28.50-29.00
6%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
2
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 23:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Faceless написав:И да, касательно миграции денег по вашим счетам из одной валюты в другую никаких вопросов у финмона не будет, и на выходе деньги белее белого


:?: :?:
Это точно так?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2863
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 23:08

  yama написав:ага согласен когда быстро бегаешь по городу между обменками с 10 000 или даже $ 2000 то как бы будешь нервничать . Ведь могут и везти от обменки к обменке . Разве только действительно иметь контакты проверенных людей с которыми годами работаешь и в помещении , а не уличных обменках . И где гарантия что на 10-й раз они же и не сдадут своему подельнику ? А что докажешь ? И спекулировать с оптовиками тоже буде сложней наверное , они же тоже не дураки что бы попадать на курсе моментально .


Ну это, если каждый день бегать и примелькаться. Но да, могут быть моменты.
А вот с последним тут бабушка на двое сказала.
Оптовики тоже часто немного, но притормаживают.
ТАС сейчас на голову оперативнее реагирует, чем многие опты, и чаще курс меняет.
Я бы вообще робота на эту работу посадил.
Конечно, госы вообще тормоза.
Ну и с оптовиками тут еще помогает то, что "слово купца - закон", если забился по курсу и тебе дали полчаса, то с этого курса они уже не сойдут, честь не позволит.
Короче, есть нюансы. И оптовиков можно "прокинуть". И даже прийти и через пару дней им же сдать дороже, чем у них же и покупал. Они же на обороте, на марже работают, твой личный выигрыш для них не страшен.
А переживания я не по поводу личной безопасности имел в виду, а по поводу правильности принятых решений, по поводу неминуемых влетов.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 496
З нами з: 30.12.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7544754575467547
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2387, 2388, 2389
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
23885 3220696
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 кві, 2021 20:31
bevzaalex
Валютный рынок в мире 1 ... 740, 741, 742
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7419 1770001
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 кві, 2021 20:41
2001
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 75, 76, 77
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
765 191535
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 кві, 2021 14:08
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (906)
06.04.2021 01:07
Рынок ОВГЗ (1993)
05.04.2021 23:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.