Это точно так?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 кві, 2021 23:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 05 кві, 2021 23:08
Ну это, если каждый день бегать и примелькаться. Но да, могут быть моменты.
А вот с последним тут бабушка на двое сказала.
Оптовики тоже часто немного, но притормаживают.
ТАС сейчас на голову оперативнее реагирует, чем многие опты, и чаще курс меняет.
Я бы вообще робота на эту работу посадил.
Конечно, госы вообще тормоза.
Ну и с оптовиками тут еще помогает то, что "слово купца - закон", если забился по курсу и тебе дали полчаса, то с этого курса они уже не сойдут, честь не позволит.
Короче, есть нюансы. И оптовиков можно "прокинуть". И даже прийти и через пару дней им же сдать дороже, чем у них же и покупал. Они же на обороте, на марже работают, твой личный выигрыш для них не страшен.
А переживания я не по поводу личной безопасности имел в виду, а по поводу правильности принятых решений, по поводу неминуемых влетов.
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