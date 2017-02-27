Додано: Пон 05 кві, 2021 23:08

yama написав: ага согласен когда быстро бегаешь по городу между обменками с 10 000 или даже $ 2000 то как бы будешь нервничать . Ведь могут и везти от обменки к обменке . Разве только действительно иметь контакты проверенных людей с которыми годами работаешь и в помещении , а не уличных обменках . И где гарантия что на 10-й раз они же и не сдадут своему подельнику ? А что докажешь ? И спекулировать с оптовиками тоже буде сложней наверное , они же тоже не дураки что бы попадать на курсе моментально . ага согласен когда быстро бегаешь по городу между обменками с 10 000 или даже $ 2000 то как бы будешь нервничать . Ведь могут и везти от обменки к обменке . Разве только действительно иметь контакты проверенных людей с которыми годами работаешь и в помещении , а не уличных обменках . И где гарантия что на 10-й раз они же и не сдадут своему подельнику ? А что докажешь ? И спекулировать с оптовиками тоже буде сложней наверное , они же тоже не дураки что бы попадать на курсе моментально .

Ну это, если каждый день бегать и примелькаться. Но да, могут быть моменты.А вот с последним тут бабушка на двое сказала.Оптовики тоже часто немного, но притормаживают.ТАС сейчас на голову оперативнее реагирует, чем многие опты, и чаще курс меняет.Я бы вообще робота на эту работу посадил.Конечно, госы вообще тормоза.Ну и с оптовиками тут еще помогает то, что "слово купца - закон", если забился по курсу и тебе дали полчаса, то с этого курса они уже не сойдут, честь не позволит.Короче, есть нюансы. И оптовиков можно "прокинуть". И даже прийти и через пару дней им же сдать дороже, чем у них же и покупал. Они же на обороте, на марже работают, твой личный выигрыш для них не страшен.А переживания я не по поводу личной безопасности имел в виду, а по поводу правильности принятых решений, по поводу неминуемых влетов.