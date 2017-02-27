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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7545754675477548>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 80
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
25%
20
27.50-28.00
49%
39
28.00-28.50
15%
12
28.50-29.00
6%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
2
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 23:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Faceless написав:И да, касательно миграции денег по вашим счетам из одной валюты в другую никаких вопросов у финмона не будет, и на выходе деньги белее белого


:?: :?:
Это точно так?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 23:08

  yama написав:ага согласен когда быстро бегаешь по городу между обменками с 10 000 или даже $ 2000 то как бы будешь нервничать . Ведь могут и везти от обменки к обменке . Разве только действительно иметь контакты проверенных людей с которыми годами работаешь и в помещении , а не уличных обменках . И где гарантия что на 10-й раз они же и не сдадут своему подельнику ? А что докажешь ? И спекулировать с оптовиками тоже буде сложней наверное , они же тоже не дураки что бы попадать на курсе моментально .


Ну это, если каждый день бегать и примелькаться. Но да, могут быть моменты.
А вот с последним тут бабушка на двое сказала.
Оптовики тоже часто немного, но притормаживают.
ТАС сейчас на голову оперативнее реагирует, чем многие опты, и чаще курс меняет.
Я бы вообще робота на эту работу посадил.
Конечно, госы вообще тормоза.
Ну и с оптовиками тут еще помогает то, что "слово купца - закон", если забился по курсу и тебе дали полчаса, то с этого курса они уже не сойдут, честь не позволит.
Короче, есть нюансы. И оптовиков можно "прокинуть". И даже прийти и через пару дней им же сдать дороже, чем у них же и покупал. Они же на обороте, на марже работают, твой личный выигрыш для них не страшен.
А переживания я не по поводу личной безопасности имел в виду, а по поводу правильности принятых решений, по поводу неминуемых влетов.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:09

  vitaliian написав:
  stas_rst написав:vitaliian читайте тарифи банку Львів :) усе в деталях :)

звоните на гл спрашиваете в каком отделении можно купить 7 куе резервируете и покупаете их без применения каких либо тарифов. Не знаю может с Львовом иначе, я так много раз покупал котлеты в белочке, даже не будучи их клиентом. Крутить деньги в одном банке невыгодно, хотя в плане экономии времени удобно.

Для справки: вчера сдать в "Укрэксим" больше 1000 долларов можно было только по очень большому блату. Да, курс стоял, но по нему не покупали: ни утром по 27,91, ни потом по 27,87.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Для справки: вчера сдать в "Укрэксим" больше 1000 долларов можно было только по очень большому блату. Да, курс стоял, но по нему не покупали: ни утром по 27,91, ни потом по 27,87.
его держат "для своих"
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:19

  Alex2007 написав:
  Faceless написав:И да, касательно миграции денег по вашим счетам из одной валюты в другую никаких вопросов у финмона не будет, и на выходе деньги белее белого


:?: :?:
Это точно так?

Есть такое понятие как Киев Фейлиса.
Тут все косят минимум штуку баков, тут всё супергуд, у нас даже президент живёт в таком же розовом мире, так что просто верьте и не задавайте лишних вопросов🙂
По курсу, думаю сегодня возврат в район 27.90 на межбанке, так сказать к равновесию.
Ну а наличка тоже себе комфортно живёт на уровнях чуть ниже. Естественно возможны проблемы со сдачей валюты, ведь посевная и карантины выбивают стульчик из под ног потребителей валюты.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:26

  vitaliian написав:
  Искатель написав:Для справки: вчера сдать в "Укрэксим" больше 1000 долларов можно было только по очень большому блату. Да, курс стоял, но по нему не покупали: ни утром по 27,91, ни потом по 27,87.
его держат "для своих"

Ну к чему эти глупости?
Просто бюрократия и не знают куда и когда менять курсы, вы первый день тут живёте?
Такое последние лет 10.
Раньше занижали продажу и можно было часто выхватить дешевле приёма соседней обменки, причём давали денег сколько унесёшь без лишних вопросов.
Теперь какой-то дятел завышает, тут всегда чёткая привязка к межбанку, без поправки что делается на улице.
А почему принимают по штуке? Значит нет подкрепления гривной и кассиры сами ориентируются, по ситуации, чтобы не было затоварки одним чем-то в кассе, когда видят толпу оленей с выпученными глазами и валютой, зажатой в потном кулачке🙈
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Просто бюрократия и не знают куда и когда менять курсы, вы первый день тут живёте?
Зображення
покупаем в банке львов, в укрэксим сдаём и на разницу в 7 коп живём)
vitaliian
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27.69-27.71/27.75-27.78
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:33

  vitaliian написав:
  Faceless написав:И да, касательно миграции денег по вашим счетам из одной валюты в другую никаких вопросов у финмона не будет,
меня укргаз заблокировал именно во время валютообмена, до этого деньги лежали 2 года и я их не интересовал.

Аналогічно, при тому я раніше активно користувався їхнім онлайн обміном. Проблема вирішилась за 5 хв. Прийшов у відділення, дівчата набрали когось там і підтвердили, що здійснюю обмін. Все відразу розблокували. Думаю таким чином вони "ставлять на олівець" тих хто цим займається на постійній основі. Можливо програма рахує якісь ризики...
Але я згідний із Faceless, в кінцевому варіанті - все це гроші. У нас же ж валютообмін поки що не заборонений. Та й банки на ньому заробляють, тобто більше "жирних клієнтів" - більше профіту. Тому проблем не бачу.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:36

  vitaliian написав:покупаем в банке львов, в укрэксим сдаём и на разницу в 7 коп живём)

Покупаем в банке Львов, которого нет даже во многих облцентрах, а в Укрэксиме не покупают - нет грн. Отак и живём, рассказывая красивые сказки на форуме. :)
Востаннє редагувалось Striker в Вів 06 кві, 2021 08:37, всього редагувалось 1 раз.
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