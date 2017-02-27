Это точно так?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 кві, 2021 23:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 05 кві, 2021 23:08
Ну это, если каждый день бегать и примелькаться. Но да, могут быть моменты.
А вот с последним тут бабушка на двое сказала.
Оптовики тоже часто немного, но притормаживают.
ТАС сейчас на голову оперативнее реагирует, чем многие опты, и чаще курс меняет.
Я бы вообще робота на эту работу посадил.
Конечно, госы вообще тормоза.
Ну и с оптовиками тут еще помогает то, что "слово купца - закон", если забился по курсу и тебе дали полчаса, то с этого курса они уже не сойдут, честь не позволит.
Короче, есть нюансы. И оптовиков можно "прокинуть". И даже прийти и через пару дней им же сдать дороже, чем у них же и покупал. Они же на обороте, на марже работают, твой личный выигрыш для них не страшен.
А переживания я не по поводу личной безопасности имел в виду, а по поводу правильности принятых решений, по поводу неминуемых влетов.
Додано: Вів 06 кві, 2021 07:09
Для справки: вчера сдать в "Укрэксим" больше 1000 долларов можно было только по очень большому блату. Да, курс стоял, но по нему не покупали: ни утром по 27,91, ни потом по 27,87.
Додано: Вів 06 кві, 2021 07:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 06 кві, 2021 08:19
Есть такое понятие как Киев Фейлиса.
Тут все косят минимум штуку баков, тут всё супергуд, у нас даже президент живёт в таком же розовом мире, так что просто верьте и не задавайте лишних вопросов🙂
По курсу, думаю сегодня возврат в район 27.90 на межбанке, так сказать к равновесию.
Ну а наличка тоже себе комфортно живёт на уровнях чуть ниже. Естественно возможны проблемы со сдачей валюты, ведь посевная и карантины выбивают стульчик из под ног потребителей валюты.
Додано: Вів 06 кві, 2021 08:26
Ну к чему эти глупости?
Просто бюрократия и не знают куда и когда менять курсы, вы первый день тут живёте?
Такое последние лет 10.
Раньше занижали продажу и можно было часто выхватить дешевле приёма соседней обменки, причём давали денег сколько унесёшь без лишних вопросов.
Теперь какой-то дятел завышает, тут всегда чёткая привязка к межбанку, без поправки что делается на улице.
А почему принимают по штуке? Значит нет подкрепления гривной и кассиры сами ориентируются, по ситуации, чтобы не было затоварки одним чем-то в кассе, когда видят толпу оленей с выпученными глазами и валютой, зажатой в потном кулачке🙈
Додано: Вів 06 кві, 2021 08:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 06 кві, 2021 08:33
Аналогічно, при тому я раніше активно користувався їхнім онлайн обміном. Проблема вирішилась за 5 хв. Прийшов у відділення, дівчата набрали когось там і підтвердили, що здійснюю обмін. Все відразу розблокували. Думаю таким чином вони "ставлять на олівець" тих хто цим займається на постійній основі. Можливо програма рахує якісь ризики...
Але я згідний із Faceless, в кінцевому варіанті - все це гроші. У нас же ж валютообмін поки що не заборонений. Та й банки на ньому заробляють, тобто більше "жирних клієнтів" - більше профіту. Тому проблем не бачу.
Додано: Вів 06 кві, 2021 08:36
Покупаем в банке Львов, которого нет даже во многих облцентрах, а в Укрэксиме не покупают - нет грн. Отак и живём, рассказывая красивые сказки на форуме.
Востаннє редагувалось Striker в Вів 06 кві, 2021 08:37, всього редагувалось 1 раз.
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