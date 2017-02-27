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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7545754675477548

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 80
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
25%
20
27.50-28.00
49%
39
28.00-28.50
15%
12
28.50-29.00
6%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
2
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Тому проблем не бачу.
проблема если вы на даче/на море в сотне км от Укргаза, а вас блокируют за валютообмен и требуют явиться в отделение.
  Striker написав:Отак и живём, рассказывая красивые сказки на форуме
вообще то была шутка о нереальности такой схемы, иначе я бы уже 36 минут покупал и сдавал а не общался сейчас с вами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 кві, 2021 08:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:42

  odessit2007 написав:27.69-27.71/27.75-27.78

У готівки своє життя..
Ф. 27,68-72/27,79-82. Ніби є тенденція до зниження прийому та розширення спреду до прояснення ситуації.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:44

  vitaliian написав:проблема если вы на даче/на море в сотне км от Укргаза, а вас блокируют за валютообмен и требуют явиться в отделение.

Тут ви праві. Мені повезло, що був в місті і більше не планував обмінювати в той конкретний момент.
Але це палка двох кінців. Ще раз так трапиться, більша половина коштів із Укргазу перекочує в лояльніший банк.
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  #<1 ... 7545754675477548
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