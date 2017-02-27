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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 кві, 2021 08:36
Realist написав:
Тому проблем не бачу.
проблема если вы на даче/на море в сотне км от Укргаза, а вас блокируют за валютообмен и требуют явиться в отделение.
Striker написав:
Отак и живём, рассказывая красивые сказки на форуме
вообще то была шутка о нереальности такой схемы, иначе я бы уже 36 минут покупал и сдавал а не общался сейчас с вами.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 06 кві, 2021 08:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 08:42
odessit2007 написав:
27.69-27.71/27.75-27.78
У готівки своє життя..
Ф. 27,68-72/27,79-82. Ніби є тенденція до зниження прийому та розширення спреду до прояснення ситуації.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 08:44
vitaliian написав:
проблема если вы на даче/на море в сотне км от Укргаза, а вас блокируют за валютообмен и требуют явиться в отделение.
Тут ви праві. Мені повезло, що був в місті і більше не планував обмінювати в той конкретний момент.
Але це палка двох кінців. Ще раз так трапиться, більша половина коштів із Укргазу перекочує в лояльніший банк.
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