RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 75477548754975507551>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 84
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
25%
21
27.50-28.00
49%
41
28.00-28.50
14%
12
28.50-29.00
6%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:06

  kluychkooleg написав:Спорт. И способ держать руку на пульсе.
Пока на МБ боковик - 27,86.
Сам держу часть гривни на текущих счетах под 8% грязными для покупки Евро.

Лично я не вижу на данный момент серьёзных причин для ослабления гривны. А вот если нерезы начнут убегать или начнётся что-то страшное на востоке, то тут уже надо будет конвертироваться.
Под 8% уже нет такого, Конкорд уже 7%. Есть годовой Укргаз 10%, кто успел. Альфа 6% на Сберегательном.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 15.02.20
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
6
4
1
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:25

  Striker написав:Под 8% уже нет такого


Есть. Если точнее, то 8,5% грязными.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 503
З нами з: 30.12.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Сам держу часть гривни на текущих счетах под 8% грязными для покупки Евро.
А зачем Евро, самая перспективная?
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1866
З нами з: 24.10.08
Подякував: 51 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Естественно возможны проблемы со сдачей валюты, ведь посевная и карантины выбивают стульчик из под ног потребителей валюты.
Я так и не понял когда трактора заработают на всю мощь? Мешки поджимают.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1866
З нами з: 24.10.08
Подякував: 51 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:31

  kluychkooleg написав:Есть. Если точнее, то 8,5% грязными.

Это актуально, когда у Вас кредитка Форварда без лимита. У меня и у жены обе Коко кредитки с лимитами, поэтому мне выгоднее рубить кэшбэк и оставаться в грейсе. Основные активы в это время в Укргазе, а на Конкорде оперативные деньги на ближайшие траты в текущем месяце.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 15.02.20
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
6
4
1
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:32

  Alex6 написав:
  alex10 написав:Друзі, а як пояснити одночасну інфляцію і укрєпляж нац. валюти ? Ми стали більше заробляти ( у валютному еквіваленті) і тому у валютному еквіваленті ( бляха-муха, і у гривневому також) ростуть ціни на споживчі товари ?



ростом себестоимости :)

производство уперлось в дно рентабельности и сокращается, меньше товара - больше цены

Скорей хитро..опостью и отсутствием работы антимонопольного комитета. На сколько должна была вырасти себестоимость, чтоб яйца стоили втрое дороже чем год назад?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22173
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1637 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:35

  Striker написав:
  kluychkooleg написав:Есть. Если точнее, то 8,5% грязными.

Это актуально, когда у Вас кредитка Форварда без лимита. У меня и у жены обе Коко кредитки с лимитами, поэтому мне выгоднее рубить кэшбэк и оставаться в грейсе. Основные активы в это время в Укргазе, а на Конкорде оперативные деньги на ближайшие траты в текущем месяце.


Кроме кредитных карт существуют еще и дебетовые.
Кэшбек процентам не помеха.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 503
З нами з: 30.12.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:39

  kluychkooleg написав:Кроме кредитных карт существуют еще и дебетовые.
Кэшбек процентам не помеха.

Ну, если Укргаз переполнен, то можно остальное и под 8.5% подержать.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 15.02.20
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
6
4
1
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:а Конкорде оперативные деньги на ближайшие траты в текущем месяце.

з 12-го зміна тарифів п2п вхід-вихід. трабли з транзитом на інші
читайте на профільній
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1287
З нами з: 27.02.19
Подякував: 486 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:48

  hxbbgaf написав:
  Alex6 написав:
  alex10 написав:Друзі, а як пояснити одночасну інфляцію і укрєпляж нац. валюти ? Ми стали більше заробляти ( у валютному еквіваленті) і тому у валютному еквіваленті ( бляха-муха, і у гривневому також) ростуть ціни на споживчі товари ?



ростом себестоимости :)

производство уперлось в дно рентабельности и сокращается, меньше товара - больше цены

Скорей хитро..опостью и отсутствием работы антимонопольного комитета. На сколько должна была вырасти себестоимость, чтоб яйца стоили втрое дороже чем год назад?

От ви ніби досвідчений дописувач, а видаєте свої оціночні судження за істину.
Ви згадали про яйця. Чи чули ви про п. Бахматюка та його теперішню ситуацію? Так от. В західному регіоні закрили (вирізали курку несучку) три його ферми по вирощуванню яєць. Як ви думаєте це вплинуло на пропозицію? А врахуйте, що поставка яєць на експорт завжди контрактується. І Експорт - це святе, бо контракт і валютна виручка. А український ринок - по залишковому принципу. Щось подібне і з олією. В меншій мірі із цукром та кількома іншими продуктами.
Realist
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 23.01.09
Подякував: 999 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 75477548754975507551>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 741, 742, 743
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7421 1770213
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 12:11
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2388, 2389, 2390
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
23890 3221796
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 12:01
bevzaalex
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 75, 76, 77
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
765 191647
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 кві, 2021 14:08
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.