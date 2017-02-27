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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:06
kluychkooleg написав:
Спорт. И способ держать руку на пульсе.
Пока на МБ боковик - 27,86.
Сам держу часть гривни на текущих счетах под 8% грязными для покупки Евро.
Лично я не вижу на данный момент серьёзных причин для ослабления гривны. А вот если нерезы начнут убегать или начнётся что-то страшное на востоке, то тут уже надо будет конвертироваться.
Под 8% уже нет такого, Конкорд уже 7%. Есть годовой Укргаз 10%, кто успел. Альфа 6% на Сберегательном.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:25
Striker написав:
Под 8% уже нет такого
Есть. Если точнее, то 8,5% грязными.
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kluychkooleg
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:27
kluychkooleg написав:
Сам держу часть гривни на текущих счетах под 8% грязными для покупки Евро.
А зачем Евро, самая перспективная?
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:28
somilitark написав:
Естественно возможны проблемы со сдачей валюты, ведь посевная и карантины выбивают стульчик из под ног потребителей валюты.
Я так и не понял когда трактора заработают на всю мощь? Мешки поджимают.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:31
kluychkooleg написав:
Есть. Если точнее, то 8,5% грязными.
Это актуально, когда у Вас кредитка Форварда без лимита. У меня и у жены обе Коко кредитки с лимитами, поэтому мне выгоднее рубить кэшбэк и оставаться в грейсе. Основные активы в это время в Укргазе, а на Конкорде оперативные деньги на ближайшие траты в текущем месяце.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:32
Alex6 написав: alex10 написав:
Друзі, а як пояснити одночасну інфляцію і укрєпляж нац. валюти ? Ми стали більше заробляти ( у валютному еквіваленті) і тому у валютному еквіваленті ( бляха-муха, і у гривневому також) ростуть ціни на споживчі товари ?
ростом себестоимости
производство уперлось в дно рентабельности и сокращается, меньше товара - больше цены
Скорей хитро..опостью и отсутствием работы антимонопольного комитета. На сколько должна была вырасти себестоимость, чтоб яйца стоили втрое дороже чем год назад?
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:35
Striker написав: kluychkooleg написав:
Есть. Если точнее, то 8,5% грязными.
Это актуально, когда у Вас кредитка Форварда без лимита. У меня и у жены обе Коко кредитки с лимитами, поэтому мне выгоднее рубить кэшбэк и оставаться в грейсе. Основные активы в это время в Укргазе, а на Конкорде оперативные деньги на ближайшие траты в текущем месяце.
Кроме кредитных карт существуют еще и дебетовые.
Кэшбек процентам не помеха.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:39
kluychkooleg написав:
Кроме кредитных карт существуют еще и дебетовые.
Кэшбек процентам не помеха.
Ну, если Укргаз переполнен, то можно остальное и под 8.5% подержать.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:41
Striker написав:
а Конкорде оперативные деньги на ближайшие траты в текущем месяце.
з 12-го зміна тарифів п2п вхід-вихід. трабли з транзитом на інші
читайте на профільній
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:48
hxbbgaf написав: Alex6 написав: alex10 написав:
Друзі, а як пояснити одночасну інфляцію і укрєпляж нац. валюти ? Ми стали більше заробляти ( у валютному еквіваленті) і тому у валютному еквіваленті ( бляха-муха, і у гривневому також) ростуть ціни на споживчі товари ?
ростом себестоимости
производство уперлось в дно рентабельности и сокращается, меньше товара - больше цены
Скорей хитро..опостью и отсутствием работы антимонопольного комитета. На сколько должна была вырасти себестоимость, чтоб яйца стоили втрое дороже чем год назад?
От ви ніби досвідчений дописувач, а видаєте свої оціночні судження за істину.
Ви згадали про яйця. Чи чули ви про п. Бахматюка та його теперішню ситуацію? Так от. В західному регіоні закрили (вирізали курку несучку) три його ферми по вирощуванню яєць. Як ви думаєте це вплинуло на пропозицію? А врахуйте, що поставка яєць на експорт завжди контрактується. І Експорт - це святе, бо контракт і валютна виручка. А український ринок - по залишковому принципу. Щось подібне і з олією. В меншій мірі із цукром та кількома іншими продуктами.
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