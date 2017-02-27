RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7548754975507551>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 84
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
25%
21
27.50-28.00
49%
41
28.00-28.50
14%
12
28.50-29.00
6%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:49

  stas_rst написав:з 12-го зміна тарифів п2п вхід-вихід. трабли з транзитом на інші
читайте на профільній

Знаю, читав. СЕП залишається безкоштовний, тому частину можна буде ще під 7% тримати. Перекочую в Альфу під 6% для швидкого доступу, з Ощадного в мене в основному за 5-10 хвилин гроші падають на картку.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 15.02.20
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
6
4
1
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:50

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 15.02.20
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
6
4
1
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:51

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 15.02.20
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
6
4
1
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:57

  Striker написав:
  kluychkooleg написав:Кроме кредитных карт существуют еще и дебетовые.
Кэшбек процентам не помеха.

Ну, если Укргаз переполнен, то можно остальное и под 8.5% подержать.


Так а что там интересного в Укргазе? Про-запас?
Помню интересовался, но вроде они какие-то проценты берут за снятие.
И вообще люблю только предельно простые схемы, чтобы не помнить всякие нюансы.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 503
З нами з: 30.12.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:01

  kluychkooleg написав:
  Striker написав:
  kluychkooleg написав:Кроме кредитных карт существуют еще и дебетовые.
Кэшбек процентам не помеха.

Ну, если Укргаз переполнен, то можно остальное и под 8.5% подержать.


Так а что там интересного в Укргазе? Про-запас?
Помню интересовался, но вроде они какие-то проценты берут за снятие.
И вообще люблю только предельно простые схемы, чтобы не помнить всякие нюансы.

Укргаз мутный со своими предложениями, в результате выгодно, если в течение месяца не трогаешь средства :) выслушал в отделении и не полез туда.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1866
З нами з: 24.10.08
Подякував: 51 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:21

  kluychkooleg написав:Так а что там интересного в Укргазе? Про-запас?
Помню интересовался, но вроде они какие-то проценты берут за снятие.
И вообще люблю только предельно простые схемы, чтобы не помнить всякие нюансы.

Про-Запас с 10% годовых, кто оформил до 23.02.2021. Сейчас уже 7%.
У меня ещё около 10 с половиной месяцев остаётся фиксированная ставка 10% годовых.
Никаких процентов за снятие, если выводить СЭПом.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 15.02.20
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
6
4
1
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:25

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.04.2021....................27,8506
Гривна укрепилась почти на 9 копеек.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред снизу до 1.5 копеек, потом опустились на полкопейки. После небольшой паузы на копейку выросли и взяли паузу. Незадолго до 12 снова опустились на копейку и опять остановились.
В мире доллар чуть отскочил от достигнутого вчера вечером минимума.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.8400 - 27.8550.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах символически уменьшились. Увеличение объема суточных сертификатов и небольшая обналичка были почти полностью компенсированы расходами казначейства.

В пятницу объем МБ вырос с 366.6 до 474.4 млн. Чистое предложение составило 424.4 млн. Клиентские обороты также увеличились, превышение спроса над предложением стало скромнее. Мое предположение о тонкости рынка, основанное на сумбурности торгов, не подтвердилось, обороты для пятницы вполне нормальные.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5718
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3879 раз.
Подякували: 11390 раз.
 
Профіль
28
11
28
2
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:36

посыпались
kluychkooleg
 
Повідомлень: 503
З нами з: 30.12.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:51

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 10300(8468) :cry: випадки на добу на 5 квітня. УВАГА, йде друга хваля і вона ВИЩА за першу! Подовжили ріст твою ж ... Мені здається, замість штрафу, порушників карантину треба відправляти на екскурсію в ковідні лікувальні заклади, а лепше на добу на соціальні роботи в тому закладі!

Цифри за 2 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0499
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0013
Повні оберти МБ за тиждень - 1826,2083
Середні оберти за тиждень - 365,2417
Середні оберти за рік - 374,9567
СередньоТижневеЗважене - 27,8471

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0025
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0004
Повні оберти МБ за тиждень - 1845,3916
Середні оберти за тиждень - 369,0783
Середні оберти за рік - 374,4902
СередньоТижневеЗважене - 27,8962

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,8506(27,8993) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,9176(27,9194) грн./дол. Це на 0,07(0,02) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 0,24(0.07) відсотка. Підросла!!! :roll:

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,07 гривні по показниках 2021 року! Треба пильно придивлятись при покупці доляра щоб маржа не зʼїла весь гешефт.

Як на мене, цікавим буде рік. Якщо так і буде коливатись навколо СередньоРічної зваженої - це буде означати економічно обгрунтований курс. Обійняли СередньоРічно зважену як рідненьку! Побули і згори, та знову спустилися під неї! Тої валюти, як гуталіну! Не хочуть купувати навіть трошки нижче середньорічної зваженої. :cry: Малі оберти на міжбанку! І готівка, завдяки нашим заробітчанам, не бажає купувати, а бажає продавати!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,8962(27,8471) грн./дол., а продавав дорожче!!!


Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1566
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2188 раз.
 
Профіль
2
2
10
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:И вообще люблю только предельно простые схемы, чтобы не помнить всякие нюансы.
это у какого банка к хорошим условиям прилагаются простые схемы?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6541
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 1858 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7548754975507551>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 741, 742, 743
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7421 1770213
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 12:11
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2388, 2389, 2390
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
23890 3221797
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 12:01
bevzaalex
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 75, 76, 77
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
765 191647
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 кві, 2021 14:08
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.