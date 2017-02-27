Знаю, читав. СЕП залишається безкоштовний, тому частину можна буде ще під 7% тримати. Перекочую в Альфу під 6% для швидкого доступу, з Ощадного в мене в основному за 5-10 хвилин гроші падають на картку.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:49
Знаю, читав. СЕП залишається безкоштовний, тому частину можна буде ще під 7% тримати. Перекочую в Альфу під 6% для швидкого доступу, з Ощадного в мене в основному за 5-10 хвилин гроші падають на картку.
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:50
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:57
Так а что там интересного в Укргазе? Про-запас?
Помню интересовался, но вроде они какие-то проценты берут за снятие.
И вообще люблю только предельно простые схемы, чтобы не помнить всякие нюансы.
Додано: Вів 06 кві, 2021 11:01
Укргаз мутный со своими предложениями, в результате выгодно, если в течение месяца не трогаешь средства выслушал в отделении и не полез туда.
Додано: Вів 06 кві, 2021 11:21
Про-Запас с 10% годовых, кто оформил до 23.02.2021. Сейчас уже 7%.
У меня ещё около 10 с половиной месяцев остаётся фиксированная ставка 10% годовых.
Никаких процентов за снятие, если выводить СЭПом.
Додано: Вів 06 кві, 2021 11:25
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.04.2021....................27,8506
Гривна укрепилась почти на 9 копеек.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред снизу до 1.5 копеек, потом опустились на полкопейки. После небольшой паузы на копейку выросли и взяли паузу. Незадолго до 12 снова опустились на копейку и опять остановились.
В мире доллар чуть отскочил от достигнутого вчера вечером минимума.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.8400 - 27.8550.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах символически уменьшились. Увеличение объема суточных сертификатов и небольшая обналичка были почти полностью компенсированы расходами казначейства.
В пятницу объем МБ вырос с 366.6 до 474.4 млн. Чистое предложение составило 424.4 млн. Клиентские обороты также увеличились, превышение спроса над предложением стало скромнее. Мое предположение о тонкости рынка, основанное на сумбурности торгов, не подтвердилось, обороты для пятницы вполне нормальные.
Додано: Вів 06 кві, 2021 11:51
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії!
Цифри за 2 тижня.
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0499
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0013
Повні оберти МБ за тиждень - 1826,2083
Середні оберти за тиждень - 365,2417
Середні оберти за рік - 374,9567
СередньоТижневеЗважене - 27,8471
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0025
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0004
Повні оберти МБ за тиждень - 1845,3916
Середні оберти за тиждень - 369,0783
Середні оберти за рік - 374,4902
СередньоТижневеЗважене - 27,8962
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,8506(27,8993) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,9176(27,9194) грн./дол. Це на 0,07(0,02) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 0,24(0.07) відсотка. Підросла!!!
На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,07 гривні по показниках 2021 року! Треба пильно придивлятись при покупці доляра щоб маржа не зʼїла весь гешефт.
Як на мене, цікавим буде рік. Якщо так і буде коливатись навколо СередньоРічної зваженої - це буде означати економічно обгрунтований курс. Обійняли СередньоРічно зважену як рідненьку! Побули і згори, та знову спустилися під неї! Тої валюти, як гуталіну! Не хочуть купувати навіть трошки нижче середньорічної зваженої. Малі оберти на міжбанку! І готівка, завдяки нашим заробітчанам, не бажає купувати, а бажає продавати!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,8962(27,8471) грн./дол., а продавав дорожче!!!
ВО
Хай щастить!
Додано: Вів 06 кві, 2021 12:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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