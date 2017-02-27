Додано: Вів 06 кві, 2021 12:40

vitaliian написав: kluychkooleg написав: И вообще люблю только предельно простые схемы, чтобы не помнить всякие нюансы. И вообще люблю только предельно простые схемы, чтобы не помнить всякие нюансы. это у какого банка к хорошим условиям прилагаются простые схемы? это у какого банка к хорошим условиям прилагаются простые схемы?

Все, которыми я пользуюсьНу или почти все.Ну и некоторые схемы стали простыми после некоторого погружения в проблему.Как в случае с ТАС-ом например.Я принципиально не плачу никогда никаких комиссий ни за перевод средств, ни за обмен, ни за снятие или пополнение карты.Те банки, которые вдруг именяют правило и пытаются начинать играть в комиссии (Сбербанк, к примеру) моментально теряют меня, как клиента.А Приват, к примеру, любит брать с каждого чиха, но куда же без Привата с его виртруальными картами и оплатой коммунальных? Но все равно я в нем тоже никогда не плачу никаких комиссий. Надо снять доллары - через месячное депо.