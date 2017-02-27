Faceless написав:Но и "белизну" денег вы 100% не потеряете, они ж за пределы банка не выходят
думаю финмон контролит не только белизну денег, но и что то ещё (например незаконную предпринимательскую д-ть, финансирование терроризма), и может блокировать подозрительные операции на своё усмотрение. Дальше работает человеческий фактор, что тот или иной параноик считает подозрительным, мне (повторюсь) заблокировали все карты за валютообмен. Пришлось письменно объяснять зачем мне понадобилась валюта.
kluychkooleg написав:И вообще люблю только предельно простые схемы, чтобы не помнить всякие нюансы.
это у какого банка к хорошим условиям прилагаются простые схемы?
Все, которыми я пользуюсь Ну или почти все. Ну и некоторые схемы стали простыми после некоторого погружения в проблему. Как в случае с ТАС-ом например. Я принципиально не плачу никогда никаких комиссий ни за перевод средств, ни за обмен, ни за снятие или пополнение карты. Те банки, которые вдруг именяют правило и пытаются начинать играть в комиссии (Сбербанк, к примеру) моментально теряют меня, как клиента. А Приват, к примеру, любит брать с каждого чиха, но куда же без Привата с его виртруальными картами и оплатой коммунальных? Но все равно я в нем тоже никогда не плачу никаких комиссий. Надо снять доллары - через месячное депо.
Faceless написав:Но и "белизну" денег вы 100% не потеряете, они ж за пределы банка не выходят
думаю финмон контролит не только белизну денег, но и что то ещё (например незаконную предпринимательскую д-ть, финансирование терроризма), и может блокировать подозрительные операции на своё усмотрение. Дальше работает человеческий фактор, что тот или иной параноик считает подозрительным, мне (повторюсь) заблокировали все карты за валютообмен. Пришлось письменно объяснять зачем мне понадобилась валюта.
Вы действительно думаете, что каждую операцию глазами смотрят "специально обученные люди"? Подозрительные платежи мониторятся в первую очередь межбанковские. А уж переброс денег между собственными счетами внутри банка это самая лайт версия, затыки могут быть только как эпизодические обострения маразма при настройках политик, как в вашем случае, но от такого нельзя защититься на 100%, и не только в Украине. Делаю периодически платежи в Италию. Так, скажу я вам, финмон в наших банках - сама лояльность
stas_rst написав:з 12-го зміна тарифів п2п вхід-вихід. трабли з транзитом на інші читайте на профільній
Знаю, читав. СЕП залишається безкоштовний, тому частину можна буде ще під 7% тримати. Перекочую в Альфу під 6% для швидкого доступу, з Ощадного в мене в основному за 5-10 хвилин гроші падають на картку.
речь о всех банковских картах ( закон какой приняли ? ) или только о каком-то конкретном банке - дайте ссылку , спасибо