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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7549755075517552>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 85
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
25%
21
27.50-28.00
49%
42
28.00-28.50
14%
12
28.50-29.00
6%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
4%
3
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Faceless написав:Но и "белизну" денег вы 100% не потеряете, они ж за пределы банка не выходят
думаю финмон контролит не только белизну денег, но и что то ещё (например незаконную предпринимательскую д-ть, финансирование терроризма), и может блокировать подозрительные операции на своё усмотрение. Дальше работает человеческий фактор, что тот или иной параноик считает подозрительным, мне (повторюсь) заблокировали все карты за валютообмен. Пришлось письменно объяснять зачем мне понадобилась валюта.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:40

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:И вообще люблю только предельно простые схемы, чтобы не помнить всякие нюансы.
это у какого банка к хорошим условиям прилагаются простые схемы?


Все, которыми я пользуюсь :) Ну или почти все.
Ну и некоторые схемы стали простыми после некоторого погружения в проблему.
Как в случае с ТАС-ом например.
Я принципиально не плачу никогда никаких комиссий ни за перевод средств, ни за обмен, ни за снятие или пополнение карты.
Те банки, которые вдруг именяют правило и пытаются начинать играть в комиссии (Сбербанк, к примеру) моментально теряют меня, как клиента.
А Приват, к примеру, любит брать с каждого чиха, но куда же без Привата с его виртруальными картами и оплатой коммунальных? Но все равно я в нем тоже никогда не плачу никаких комиссий. Надо снять доллары - через месячное депо.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:43

  vitaliian написав:Пришлось письменно объяснять зачем мне понадобилась валюта.


"на шлюх" пройдет?
Вообще постановка вопроса бредовая.
Но это колхозный Укргаз, не вышедший из совка (сотрудниками, так точно), так что все может быть.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:45

  kluychkooleg написав: Но все равно я в нем тоже никогда не плачу никаких комиссий. Надо снять доллары - через месячное депо.
и полчаса в очереди. Выдают всяким мусором, кассира ваше мнение никогда не интересует, могут по инерции и нахамить как обычно хамят пенсионерам.
  kluychkooleg написав:Но это колхозный Укргаз, не вышедший из совка (сотрудниками, так точно), так что все может быть.
кто то из финмона перестраховывается, вдруг потрачу валюту на противозаконную деятельность, а у них есть от меня писулька что я белый и пушистый.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 кві, 2021 12:47, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:
  Faceless написав:Но и "белизну" денег вы 100% не потеряете, они ж за пределы банка не выходят
думаю финмон контролит не только белизну денег, но и что то ещё (например незаконную предпринимательскую д-ть, финансирование терроризма), и может блокировать подозрительные операции на своё усмотрение. Дальше работает человеческий фактор, что тот или иной параноик считает подозрительным, мне (повторюсь) заблокировали все карты за валютообмен. Пришлось письменно объяснять зачем мне понадобилась валюта.


Вы действительно думаете, что каждую операцию глазами смотрят "специально обученные люди"?
Подозрительные платежи мониторятся в первую очередь межбанковские. А уж переброс денег между собственными счетами внутри банка это самая лайт версия, затыки могут быть только как эпизодические обострения маразма при настройках политик, как в вашем случае, но от такого нельзя защититься на 100%, и не только в Украине.
Делаю периодически платежи в Италию. Так, скажу я вам, финмон в наших банках - сама лояльность
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:47

  greenozon написав:s0v7a

по місту висять плакати на яких влада написала що вже почалась третя Хвиля крона вірусу


Вітаю, greenozon!

Ви довіряєте всьому, що на плакаті пишуть?

Я довіряю ось цому посиланню, та ще своїм очам!

ВО

PS
Сьогодняшній дудл від Гугл:
Зображення

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 06 кві, 2021 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Пришлось письменно объяснять зачем мне понадобилась валюта.
От балды что-то? Или по белому объяснение?
ТАС на обмене требует документ все время, мне это не очень нравится.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:29

  Striker написав:
  stas_rst написав:з 12-го зміна тарифів п2п вхід-вихід. трабли з транзитом на інші
читайте на профільній

Знаю, читав. СЕП залишається безкоштовний, тому частину можна буде ще під 7% тримати. Перекочую в Альфу під 6% для швидкого доступу, з Ощадного в мене в основному за 5-10 хвилин гроші падають на картку.

речь о всех банковских картах ( закон какой приняли ? ) или только о каком-то конкретном банке - дайте ссылку , спасибо
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:34

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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:От балды что-то? Или по белому объяснение?
по белому это "для валютных спекуляций" что ли? написал что собираю на покупку авто заграницей. Валютные спекуляции по идее облагаются налогами.
vitaliian
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