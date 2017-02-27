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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7549755075517552

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 85
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
25%
21
27.50-28.00
49%
42
28.00-28.50
14%
12
28.50-29.00
6%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
4%
3
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:25

По мере победы над китайской заразой в белом мире,то бишь при полной вакцинации в золотом миллиарде вырастет инфляция и начнут расти ставки.Гривна будет очень интересна после давала и роста ставок НБУ и банков.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:52

  greenozon написав:s0v7a

по місту висять плакати на яких влада написала що вже почалась третя Хвиля крона вірусу

по следам классического "при артобстрелах эта сторона ..." https://pasteboard.co/JW4Fuc5.jpg

При пиар-компаниях эта реклама наиболее опасна :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 7549755075517552
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