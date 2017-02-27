Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:25
По мере победы над китайской заразой в белом мире,то бишь при полной вакцинации в золотом миллиарде вырастет инфляция и начнут расти ставки.Гривна будет очень интересна после давала и роста ставок НБУ и банков.
goldfinger
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Додано: Вів 06 кві, 2021 14:52
greenozon написав: s0v7a
по місту висять плакати на яких влада написала що вже почалась третя Хвиля крона вірусу
по следам классического "при артобстрелах эта сторона ..."
https://pasteboard.co/JW4Fuc5.jpg
При пиар-компаниях эта реклама наиболее опасна
vitaliy_berdinskikh
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