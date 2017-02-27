Додано: Вів 06 кві, 2021 16:01

Тем временем: итоги ОВГЗ-аукциона

3 мес (84 дн) - 0.53 млрд (лимит - 0.5 млрд по номиналу) по ставке 7.77 (-0.22)%



1 год (336 дн) - 0.28 млрд по ставке 10.75 (0)%



1.5 года (595 дн) - 0.18 млрд по ставке 11.10 (0)%



2 года (777 дн) - 0.07 млрд по ставке 11.80 (0)%



3 года (1141 дн) - 0.02 млрд по ставке 12.05 (0)%

https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills .

По аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv

По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021 Полная картина по ОВГЗ здесь:По аукционам ОВГЗ здесь:По погашениям здесь:

По результатам сегодняшнего аукциона привлекли 1.09 млрд грн, из нихПо нелимитированным категориям все, кроме одной заявки (суммарно 41 из 42) удовлетворены, то есть, резерва для роста заимствований нет. Битва за процентные ставки столкнулась с отсутствием желания ссуживать под такой процент. В свете грядущих выплат картина отдает некоторым абсурдом.На этой неделе выплаты 372 млн долл (08 апреля), на следующей - более 13 млрд грн (14 апреля, 11.7 млрд погашение + 1.6 млрд обслуживание). Исходя из начально заявленных позиций, переодалживать валюту для погашений Минфин и не собирался, видимо, имея возможность погасить из имеющихся средств и снизить валютную составляющую долга. На подготовку к гривневым выплатам у Минфина, в принципе, есть еще неделя, так что о критичности ситуации пока говорить не приходится, но либо у Минфина и тут есть резервы, либо "пока" становится ключевым словом.Надо отметить, что обычно гривневая часть аукциона привлекает нерезидентов и способствует поступлению валюты на МБ, причем, начиная с дня аукциона. Глядя на сегодняшнюю динамику курса, есть надежда, что сколько-то нерезидентов таки согласилось на участие, но в абсолютных цифрах это все равно мизер. Впрочем, так ли это в действительности, узнаем в четверг - пятницу. Во всяком случае, в прошлую пятницу нерезиденты не покупали, а продавали ОВГЗ - на полмиллиарда. В таких пределах продаж не было уже несколько месяцев.Рад буду любым соображениям, вносящим хоть долю позитива в наблюдаемую картину...----------------------------------------