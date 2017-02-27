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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:25
По мере победы над китайской заразой в белом мире,то бишь при полной вакцинации в золотом миллиарде вырастет инфляция и начнут расти ставки.Гривна будет очень интересна после давала и роста ставок НБУ и банков.
Додано: Вів 06 кві, 2021 15:02
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................06.04.2021...........07.04.2021
дата розрахунку...............05.04.2021............06.04.2021
Євро..................................32,8632.................32,898...+0.11%
Долар США.......................27,939...................27,8384...-0.36%
После полудня гривна прибавила чуть больше копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред снизу до 1.5 копеек, потом опустились на полкопейки. После небольшой паузы на копейку выросли и взяли паузу. Незадолго до 12 снова опустились на копейку и опять остановились.
В мире доллар чуть отскочил от достигнутого вчера вечером минимума.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.8400 - 27.8550.
После 12 сначала опустились на полкопейки, а перед обедом резко спрыгнули вниз сразу на 4.5 копейки. Перед самым обедом растянули спред до 2 копеек. После обеда выросли на 2 копейки и сразу же на копейку откатились, расширив спред до 2.5 копеек.
В мире доллар за это время просел чуть ниже ночных минимумов.
Официальный курс встретили котировками 27.8000 - 27.8250. За день опустились на 4 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 27.2365 (-14) +60
2019 - 26.7687 (-26) +107
2018 - 26.0270 (-4)
2017 - 27.1003 (-5)
Сегодня мы в тренде.
Додано: Вів 06 кві, 2021 15:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Курс вниз - 27.82. Наращиваются неразрывные депо, нерезиденты активно вкладываются в карточный домик.
Додано: Вів 06 кві, 2021 15:16
Краще почекати місяць-два і попасти / не доотримати пару %, ніж попасти на 100% при форс-мажорі...
Додано: Вів 06 кві, 2021 15:34
100% потерь в случае инвестиций в ОВГЗ - это сценарий суверенного дефолта. Крайне маловероятный сценарий. Для гривневых ОВГЗ - вообще условно нулевой. Возможный риск потерь - это плюс купон минус размер девальвационного риска. Купон на сегодня - это 10%+, девальвационный риск в случае форсмажора - 15-40% (???). Соответственно, потенциальные потери - 5-30% (???)
Додано: Вів 06 кві, 2021 15:44
Мій форс-мажор - це заморозка (конфіскація) депо на час АТО / ССО (пишу політкоректно ...)
ОВГЗ при таком форс-мажорі тоже можуть притормозити на якийсь термін...
зі. Але будемо на позитиві, якщо вже в справі, сидимо рівненько, якщо ще вагаєтесь, імхо краще почекати.
ззі. Але кожен сам приймає рішення )))
Додано: Вів 06 кві, 2021 15:45
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 квітня 2021 року, до державного бюджету залучено 1.088 млрд грн.
Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
* - помісячні платежі за державним боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.04.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Додано: Вів 06 кві, 2021 16:01
Тем временем: итоги ОВГЗ-аукциона
По результатам сегодняшнего аукциона привлекли 1.09 млрд грн, из них
На этой неделе выплаты 372 млн долл (08 апреля), на следующей - более 13 млрд грн (14 апреля, 11.7 млрд погашение + 1.6 млрд обслуживание). Исходя из начально заявленных позиций, переодалживать валюту для погашений Минфин и не собирался, видимо, имея возможность погасить из имеющихся средств и снизить валютную составляющую долга. На подготовку к гривневым выплатам у Минфина, в принципе, есть еще неделя, так что о критичности ситуации пока говорить не приходится, но либо у Минфина и тут есть резервы, либо "пока" становится ключевым словом.
Надо отметить, что обычно гривневая часть аукциона привлекает нерезидентов и способствует поступлению валюты на МБ, причем, начиная с дня аукциона. Глядя на сегодняшнюю динамику курса, есть надежда, что сколько-то нерезидентов таки согласилось на участие, но в абсолютных цифрах это все равно мизер. Впрочем, так ли это в действительности, узнаем в четверг - пятницу. Во всяком случае, в прошлую пятницу нерезиденты не покупали, а продавали ОВГЗ - на полмиллиарда. В таких пределах продаж не было уже несколько месяцев.
Рад буду любым соображениям, вносящим хоть долю позитива в наблюдаемую картину...
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Полная картина по ОВГЗ здесь:
По аукционам ОВГЗ здесь:
По погашениям здесь:
Додано: Вів 06 кві, 2021 16:43
Как можно сегодня примерно просчитать, какой курс доллара по НБУ и в Ощаде будет завтра? Тренд вниз, но насколько?
Додано: Вів 06 кві, 2021 17:02
Я Вам могу точно сказать, какой курс НБУ будет на завтра:
27,8384.
А зачем Вам завтрашний курс в Ощаде? Как всегда, будет от балды: казначеи Ощада - очень веселые (тупые) ребята...
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