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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7550755175527553

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 85
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
25%
21
27.50-28.00
49%
42
28.00-28.50
14%
12
28.50-29.00
6%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
4%
3
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:23

Межбанк: доллар продолжает падение

Доллар снова подешевел на межбанке. Правда, не так существенно, как это было вчера, но все же почти на 4 копейки — с 27,84/27,86 до 27,80/27,825 гривен.

Отличие вчерашних торгов от сегодняшних в том, что если в понедельник главной проблемой было полное отсутствие спроса на валюту, то сегодня – это был больше позиционный торг между покупателями и продавцами по курсу. НБУ на рынок не выходил.

Покупатели быстро увидели, что могут диктовать свои условия из-за превышения предложения над спросом и “давили” на продавцов. Но продавцы уже не были особо готовы снижаться по курсу и игра в стиле “кто кого” привела лишь к компромиссному небольшому проседанию котировок. Но не к существенной капитуляции продавцов, как это было вчера.

Торг по курсу явно продолжится и завтра. А откровенно слабые сегодняшние результаты аукциона Минфина по размещению ОВГЗ – чиновники продали бумаг всего на 1,088 млрд гривен – лишь обострит противостояние курсовых интересов крупных игроков в ближайшее время.

Ход торгов:

Спрос и предложение были почти уравновешены в первые несколько часов сессии и до полудня доллар находился в узком коридоре 27,84-27,845/27,855-27,86 гривен.

После 12 часов предложение по прежнему превышало спрос, а покупателей было немного. И котировки просели до 27,795/27,81 почти до обеда.

После 14 часов доллар опять котировался в пределах узкого коридора 27,79- 27,80/27,805-27,825 до 16 часов. Завершилась сессия по американской валюте уровнем 27,80/27,825 гривен за доллар.

Главные события 6 апреля на валютном рынке:

Доллар подешевел с утренних 27,84/27,86 гривен до 27,80/27,825 к концу торгов.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,8506 гривен, а официальный курс на 7 апреля 2021 года установлен на уровне 27,8384 гривен за доллар.

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news.finance.ua

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Державний та гарантований державою борг України
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:45

  Искатель написав:
  MaXaNDeR написав:Как можно сегодня примерно просчитать, какой курс доллара по НБУ и в Ощаде будет завтра? Тренд вниз, но насколько?

Я Вам могу точно сказать, какой курс НБУ будет на завтра:
27,8384.
А зачем Вам завтрашний курс в Ощаде? Как всегда, будет от балды: казначеи Ощада - очень веселые (тупые) ребята...

Спасибо. Просто нужно сделать крупный платеж в грн с привязкой к курсу покупки доллара в Ощаде. Вот и думаю, платить сегодня или выгоднее завтра. Думаю, с таким падением, уже завтра заплатить.
MaXaNDeR
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:35

МВФ/прогноз курсу гривні до долара у квітневому огляді "Перспективи світової економіки" https://www.imf.org/ru/Publications/WEO ... april-2021
2021 рік - 27,98 грн/долар (попередній прогноз - 28,12 грн/долар)
2022 рік - 27,61 грн/долар (попередній прогноз - 27,96 грн/долар)
2023 рік - 27,59 грн/долар (попередній прогноз - 28,10 грн/долар)
2024 рік - 27,75 грн/долар (попередній прогноз - 28,10 грн/долар)
2025 рік - 27,75 грн/долар (попередній прогноз - 28,10 грн/долар).
2026 рік - 27,75 грн/долар.
А S&P Global Ratings прогнозує в кінці 2021 29,5 гривень за долар.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.facebook.com/garik.korogods ... 9229546014
Миша у Гриши был вчера за бесплатно для вас :D
трохи про лишние доллары))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:23

  Мизантрóп написав:https://www.facebook.com/garik.korogodskiy/videos/10219549229546014
Миша у Гриши был вчера за бесплатно для вас :D
трохи про лишние доллары))


.....я вообще сейчас боюсь писать ,

В выходные пишу -УДАЛЯЮТ .
Недавно прочитал форум, о том как лучше срубить 700 гривен .....
и какие коврижки можно собрать с банковских неожиданностей .......

Я РАЗОЧАРОВАН !!!!!!
холява
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:....я вообще сейчас боюсь писать
стараюсь писАть трезвым :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нацбанк Беларуси принял новые правила, и теперь подозрительной считается операция, когда клиент в течение недели снимает в банкомате наличных на 200 базовых величин (5.800 рублей) в течение недели.

Раньше правила были другими. Согласно Инструкции №818 от 24 декабря 2014 года, подозрительной считалась операция, если клиент снимал с иностранной банковской карточки 500 базовых величин:

67.48. разовое или неоднократное в течение анализируемого периода снятие при использовании банковской платежной карточки, эмитированной банком-нерезидентом, в банкомате на территории Республики Беларусь наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей 500 базовых величин.

Сейчас, согласно постановлению НБ РБ №82 от 31 марта 2021 года, это значение снизили с 500 базовых до 200 базовых. При этом «анализируемый период» ограничили одной неделей:
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:49

  холява написав:Недавно прочитал форум, о том как лучше срубить 700 гривен .....
Я РАЗОЧАРОВАН !!!!!!

Ну почему же, вполне познавательное чтиво. Как чувствовать себя удовлетворенным за 700 грн., в день не работая, но вполне себя трудоустроив с 10 до 17 без перерыва или Один день из жизни счастливого, циклического валютного теоретика.
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