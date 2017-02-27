Доллар снова подешевел на межбанке. Правда, не так существенно, как это было вчера, но все же почти на 4 копейки — с 27,84/27,86 до 27,80/27,825 гривен.
Отличие вчерашних торгов от сегодняшних в том, что если в понедельник главной проблемой было полное отсутствие спроса на валюту, то сегодня – это был больше позиционный торг между покупателями и продавцами по курсу. НБУ на рынок не выходил.
Покупатели быстро увидели, что могут диктовать свои условия из-за превышения предложения над спросом и “давили” на продавцов. Но продавцы уже не были особо готовы снижаться по курсу и игра в стиле “кто кого” привела лишь к компромиссному небольшому проседанию котировок. Но не к существенной капитуляции продавцов, как это было вчера.
Торг по курсу явно продолжится и завтра. А откровенно слабые сегодняшние результаты аукциона Минфина по размещению ОВГЗ – чиновники продали бумаг всего на 1,088 млрд гривен – лишь обострит противостояние курсовых интересов крупных игроков в ближайшее время.
Ход торгов:
Спрос и предложение были почти уравновешены в первые несколько часов сессии и до полудня доллар находился в узком коридоре 27,84-27,845/27,855-27,86 гривен.
После 12 часов предложение по прежнему превышало спрос, а покупателей было немного. И котировки просели до 27,795/27,81 почти до обеда.
После 14 часов доллар опять котировался в пределах узкого коридора 27,79- 27,80/27,805-27,825 до 16 часов. Завершилась сессия по американской валюте уровнем 27,80/27,825 гривен за доллар.
Главные события 6 апреля на валютном рынке:
Доллар подешевел с утренних 27,84/27,86 гривен до 27,80/27,825 к концу торгов.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,8506 гривен, а официальный курс на 7 апреля 2021 года установлен на уровне 27,8384 гривен за доллар.
Нацбанк Беларуси принял новые правила, и теперь подозрительной считается операция, когда клиент в течение недели снимает в банкомате наличных на 200 базовых величин (5.800 рублей) в течение недели.
Раньше правила были другими. Согласно Инструкции №818 от 24 декабря 2014 года, подозрительной считалась операция, если клиент снимал с иностранной банковской карточки 500 базовых величин:
67.48. разовое или неоднократное в течение анализируемого периода снятие при использовании банковской платежной карточки, эмитированной банком-нерезидентом, в банкомате на территории Республики Беларусь наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей 500 базовых величин.
Сейчас, согласно постановлению НБ РБ №82 от 31 марта 2021 года, это значение снизили с 500 базовых до 200 базовых. При этом «анализируемый период» ограничили одной неделей:
холява написав:Недавно прочитал форум, о том как лучше срубить 700 гривен ..... Я РАЗОЧАРОВАН !!!!!!
Ну почему же, вполне познавательное чтиво. Как чувствовать себя удовлетворенным за 700 грн., в день не работая, но вполне себя трудоустроив с 10 до 17 без перерыва или Один день из жизни счастливого, циклического валютного теоретика.