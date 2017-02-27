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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7551755275537554

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 86
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
26%
22
27.50-28.00
49%
42
28.00-28.50
14%
12
28.50-29.00
6%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:НЕ хотят работать люди .
Осим хаим
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:Осим хаим

Та Да ...... и кролика не погладишь .....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:51

  холява написав:НЕ хотят работать люди .

По конституции, Семен Маркович имел право на труд. Но старался им не злоупотреблять.
ruvex
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