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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 кві, 2021 20:00
холява написав:
НЕ хотят работать люди .
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Додано: Вів 06 кві, 2021 20:08
Мизантрóп написав:
Осим хаим
Та Да ...... и кролика не погладишь .....
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холява
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Додано: Вів 06 кві, 2021 20:51
холява написав:
НЕ хотят работать люди .
По конституции, Семен Маркович имел право на труд. Но старался им не злоупотреблять.
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