|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 кві, 2021 09:15
переключитсь на месячный график или хотя бы дневной
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 255
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 кві, 2021 09:18
Олежан написав:
переключитсь на месячный график или хотя бы дневной
спасибо, кэп, но речь шла о сегодняшнем утре.
ТАС, держащий нос по ветру, чуть вверх, на 4 коп. пока.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 508
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23901
|3224284
|
|
|7422
|1770845
|
|
|785
|193451
|
|