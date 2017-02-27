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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7551755275537554

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 88
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
0
0
27.00-27.50
26%
23
27.50-28.00
48%
42
28.00-28.50
15%
13
28.50-29.00
6%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 09:15

  kluychkooleg написав:
  Олежан написав:
  kluychkooleg написав:нормальная такая свеча на 27,90 с утра

где ты ее увидел?

https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart

переключитсь на месячный график или хотя бы дневной
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 09:18

  Олежан написав:переключитсь на месячный график или хотя бы дневной


спасибо, кэп, но речь шла о сегодняшнем утре.
ТАС, держащий нос по ветру, чуть вверх, на 4 коп. пока.
kluychkooleg
 
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