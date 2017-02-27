Додано: Сер 07 кві, 2021 11:26

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

07.04.2021.................27,8766

Доллар прибавил 4 копейки.

Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до рабочих 1.5 копеек и выросли на 4 копейки. Около 11 снова растянулись до 2 копеек и снизились на 3 копейки. Около 11-30 снова сузились до 1.5 копеек и выросли на 3 копейки, вернувшись к утреннему максимуму. После этого приостановились.

Начавшееся вчера днем падение индекса доллара продолжилось и после окончания нашей сессии. Закончилось оно поздно вечером. После этого начались колебания на месте, сейчас доллар находится на уровне ночного минимума.

Справочный курс встретили котировками 27.8800 - 27.8950, что на 4 копейки выше открытия.

Утренним ростом сегодня отыграли вчерашнее слишком интенсивное снижение, а потом начались разнонаправленные колебания. Игра спреда намекает на то, что после утреннего роста быки чувствуют себя немного более уверенно.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах умеренно уменьшились. Почти все это уменьшение произошло за счет роста объема суточных сертификатов. Остальные факторы действовали разнонаправленно в объеме до миллиарда.



В понедельник объем МБ уменьшился с 474.4 до 336.6 млн. Обороты очень скромные, но чистые. Это минимум за месяц. Клиентские обороты также сократились до минимума за месяц, предложение превысило спрос.