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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7552755375547555>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 90
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
26%
23
27.50-28.00
48%
43
28.00-28.50
14%
13
28.50-29.00
6%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 09:15

  kluychkooleg написав:
  Олежан написав:
  kluychkooleg написав:нормальная такая свеча на 27,90 с утра

где ты ее увидел?

https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart

переключитсь на месячный график или хотя бы дневной
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 09:18

  Олежан написав:переключитсь на месячный график или хотя бы дневной


спасибо, кэп, но речь шла о сегодняшнем утре.
ТАС, держащий нос по ветру, чуть вверх, на 4 коп. пока.
По волнам, по волнам, нынче здесь, а завтра там...
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 10:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Российский рубль на этой неделе потерял 2% - валится так, как будто украинские танки окружили эрефию со всех сторон - гривна же наоборот укрепилась, предчувствуя легкий блиц-криг.

UAH / RUB +3% на неделе в нашу пользу - угроза полномасштабной окупации РФ украинскими войсками отражена на графике.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:26

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.04.2021.................27,8766
Доллар прибавил 4 копейки.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до рабочих 1.5 копеек и выросли на 4 копейки. Около 11 снова растянулись до 2 копеек и снизились на 3 копейки. Около 11-30 снова сузились до 1.5 копеек и выросли на 3 копейки, вернувшись к утреннему максимуму. После этого приостановились.
Начавшееся вчера днем падение индекса доллара продолжилось и после окончания нашей сессии. Закончилось оно поздно вечером. После этого начались колебания на месте, сейчас доллар находится на уровне ночного минимума.
Справочный курс встретили котировками 27.8800 - 27.8950, что на 4 копейки выше открытия.
Утренним ростом сегодня отыграли вчерашнее слишком интенсивное снижение, а потом начались разнонаправленные колебания. Игра спреда намекает на то, что после утреннего роста быки чувствуют себя немного более уверенно.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах умеренно уменьшились. Почти все это уменьшение произошло за счет роста объема суточных сертификатов. Остальные факторы действовали разнонаправленно в объеме до миллиарда.

В понедельник объем МБ уменьшился с 474.4 до 336.6 млн. Обороты очень скромные, но чистые. Это минимум за месяц. Клиентские обороты также сократились до минимума за месяц, предложение превысило спрос.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:37

Сибарит
Сказывается локдаун. Импортеры не спешат на Межбанк за валютой.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:45

  antey1969 написав:Сибарит
Сказывается локдаун. Импортеры не спешат на Межбанк за валютой.


Локдаун против сбрендивших запоребриковых.
Кто кого?
27.8974
... Уже до 27,94 достреливало.
Теперь каждый день будем бежать в направлении, противоположном предыдущему дню?

Где все? Срочно откупают слитое вчера, пока ТАС тормозит и еще продает по 27,90?
Альфа уже очнулась и 27,98 поставила.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:14

  kluychkooleg написав:Где все? Срочно откупают слитое вчера, пока ТАС тормозит и еще продает по 27,90?
Альфа уже очнулась и 27,98 поставила.


Вы считаете, что флуктуации в 1.5 копейки кому то кроме Вас интересны? Завидую Вашему кипучему энтузиазму.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:25

  lrs7719 написав:
  kluychkooleg написав:Где все? Срочно откупают слитое вчера, пока ТАС тормозит и еще продает по 27,90?
Альфа уже очнулась и 27,98 поставила.


Вы считаете, что флуктуации в 1.5 копейки кому то кроме Вас интересны? Завидую Вашему кипучему энтузиазму.


А я завидую Вашему дару предвидения. Ведь Вы же наверняка знаете, каким будет курс гривни через два месяца. Завидую людям, которые мыслят на перспективу.
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:37

  lrs7719 написав:
  kluychkooleg написав:Где все? Срочно откупают слитое вчера, пока ТАС тормозит и еще продает по 27,90?
Альфа уже очнулась и 27,98 поставила.


Вы считаете, что флуктуации в 1.5 копейки кому то кроме Вас интересны? Завидую Вашему кипучему энтузиазму.
против kluychkooleg не имею ничего, а в целом уж лучше оффтоп чем беспомощные флук..ту..а..ции
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:41

  kluychkooleg написав:Завидую людям, которые мыслят на перспективу.


Точно угадать курс - сложно. Но куда дует ветер понять не сложно, оглядываясь на фундаментальные факторы.

Если продать сейчас доллар - по какой цене его можно будет откупить? По 26 дадут?

А если купить по 28, каковая вероятность его продать по 30 ? Очень даже перспективная.
Zebra
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