kluychkooleg написав: А я завидую Вашему дару предвидения. Ведь Вы же наверняка знаете, каким будет курс гривни через два месяца. Завидую людям, которые мыслят на перспективу. А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать
Я конечно дико извиняюсь, а зачем мне надо знать какой будет курс хоть через два месяца хоть через год? Если бы я был скажем импортёром - то ок. Может быть мне бы и было это важно. Экспортёру имхо - по фигу. А вот мне, пересичному, на фиг это надо знать?
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............07.04.2021..........08.04.2021 дата розрахунку..............06.04.2021...........07.04.2021 Євро ................................32,898..................33,1388...+0.73% Долар США......................27,8384................27,8923...+0.19% После полудня доллар прибавил еще чуть более 1.5 копеек. Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до рабочих 1.5 копеек и выросли на 4 копейки. Около 11 снова растянулись до 2 копеек и снизились на 3 копейки. Около 11-30 снова сузились до 1.5 копеек и выросли на 3 копейки, вернувшись к утреннему максимуму. После этого приостановились. Начавшееся вчера днем падение индекса доллара продолжилось и после окончания нашей сессии. Закончилось оно поздно вечером. После этого начались колебания на месте, сейчас доллар находится на уровне ночного минимума. Справочный курс встретили котировками 27.8800 - 27.8950, что на 4 копейки выше открытия. Утренним ростом сегодня отыграли вчерашнее слишком интенсивное снижение, а потом начались разнонаправленные колебания. Игра спреда намекает на то, что после утреннего роста быки чувствуют себя немного более уверенно. Перед обедом опустились на полкопейки. После обеда расширили спред до 2 копеек, что может свидетельствовать о снижении активности, и уверенно пошли вверх. К 15-30 успели вырасти на 6 копеек. В мире доллар ведет себя спокойно. Официальный курс встретили котировками 27.9350 - 27.9550. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 13.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 27.0996 (-14) +80 2019 - 26.7687 (-26) +113
kluychkooleg написав: А я завидую Вашему дару предвидения. Ведь Вы же наверняка знаете, каким будет курс гривни через два месяца. Завидую людям, которые мыслят на перспективу. А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать
Я конечно дико извиняюсь, а зачем мне надо знать какой будет курс хоть через два месяца хоть через год? Если бы я был скажем импортёром - то ок. Может быть мне бы и было это важно. Экспортёру имхо - по фигу. А вот мне, пересичному, на фиг это надо знать?
Так у вас денег нет или вам все равно, сколько будут в гривне стоить ваши доллары?