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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7553755475557556>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 91
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
25%
23
27.50-28.00
48%
44
28.00-28.50
14%
13
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
0
0
Більше 30
3%
3
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:46

  kluychkooleg написав:
А я завидую Вашему дару предвидения. Ведь Вы же наверняка знаете, каким будет курс гривни через два месяца. Завидую людям, которые мыслят на перспективу.
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать


Я конечно дико извиняюсь, а зачем мне надо знать какой будет курс хоть через два месяца хоть через год? Если бы я был скажем импортёром - то ок. Может быть мне бы и было это важно. Экспортёру имхо - по фигу. А вот мне, пересичному, на фиг это надо знать?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:48

  Zebra написав:
  kluychkooleg написав:Завидую людям, которые мыслят на перспективу.

Если продать сейчас доллар - по какой цене его можно будет откупить? По 26 дадут?

Навряд чи. Хіба вдасться трохи заробити в гривні, й купити по 28 трохи більше, якщо курс не виросте.

  Zebra написав:А если купить по 28, каковая вероятность его продать по 30 ? Очень даже перспективная.

Але навіщо?.. Долярів від цього більше не стане.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:56

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............07.04.2021..........08.04.2021
дата розрахунку..............06.04.2021...........07.04.2021
Євро ................................32,898..................33,1388...+0.73%
Долар США......................27,8384................27,8923...+0.19%
После полудня доллар прибавил еще чуть более 1.5 копеек.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до рабочих 1.5 копеек и выросли на 4 копейки. Около 11 снова растянулись до 2 копеек и снизились на 3 копейки. Около 11-30 снова сузились до 1.5 копеек и выросли на 3 копейки, вернувшись к утреннему максимуму. После этого приостановились.
Начавшееся вчера днем падение индекса доллара продолжилось и после окончания нашей сессии. Закончилось оно поздно вечером. После этого начались колебания на месте, сейчас доллар находится на уровне ночного минимума.
Справочный курс встретили котировками 27.8800 - 27.8950, что на 4 копейки выше открытия.
Утренним ростом сегодня отыграли вчерашнее слишком интенсивное снижение, а потом начались разнонаправленные колебания. Игра спреда намекает на то, что после утреннего роста быки чувствуют себя немного более уверенно.
Перед обедом опустились на полкопейки. После обеда расширили спред до 2 копеек, что может свидетельствовать о снижении активности, и уверенно пошли вверх. К 15-30 успели вырасти на 6 копеек.
В мире доллар ведет себя спокойно.
Официальный курс встретили котировками 27.9350 - 27.9550. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 13.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 27.0996 (-14) +80
2019 - 26.7687 (-26) +113

2018 - 26.0270 (-4)
2017 - 26.9740 (-13)

НБУ опубликовал данные по резервам: Міжнародні резерви становили 27 млрд дол. США за підсумками березня

  kluychkooleg написав:Теперь каждый день будем бежать в направлении, противоположном предыдущему дню?

А почему нет?
Сегодня в первой половине дня каждые полчаса разворачивались. Это нормальное дыхание рынка.
Легкой наживы никто никому не обещал :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:59

  lrs7719 написав:
  kluychkooleg написав:
А я завидую Вашему дару предвидения. Ведь Вы же наверняка знаете, каким будет курс гривни через два месяца. Завидую людям, которые мыслят на перспективу.
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать


Я конечно дико извиняюсь, а зачем мне надо знать какой будет курс хоть через два месяца хоть через год? Если бы я был скажем импортёром - то ок. Может быть мне бы и было это важно. Экспортёру имхо - по фигу. А вот мне, пересичному, на фиг это надо знать?


Так у вас денег нет или вам все равно, сколько будут в гривне стоить ваши доллары?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:00

  sergey_sryvkin написав:Але навіщо?.. Долярів від цього більше не стане.


Наприклад для того, щоб погасити свій гривневий кредит.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:02

  Zebra написав:
  kluychkooleg написав:Завидую людям, которые мыслят на перспективу.


Точно угадать курс - сложно. Но куда дует ветер понять не сложно, оглядываясь на фундаментальные факторы.

Если продать сейчас доллар - по какой цене его можно будет откупить? По 26 дадут?

А если купить по 28, каковая вероятность его продать по 30 ? Очень даже перспективная.


Те, кто не хотят или не умеют прогнозировать, занимаются скальпингом.
А так как прогнозы на валютном рынке - это обычно пальцем в небо, то тоже имеет право быть.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:04

  sergey_sryvkin написав:
  Zebra написав:
  kluychkooleg написав:Завидую людям, которые мыслят на перспективу.

Если продать сейчас доллар - по какой цене его можно будет откупить? По 26 дадут?

Навряд чи. Хіба вдасться трохи заробити в гривні, й купити по 28 трохи більше, якщо курс не виросте.

  Zebra написав:А если купить по 28, каковая вероятность его продать по 30 ? Очень даже перспективная.

Але навіщо?.. Долярів від цього більше не стане.


Чтобы за меньше долларов купить новую машину, купленную салоном еще по старому курсу.
И, если продать по 30, а потом купить по 28, то долларов таки станет больше.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:21

  Сибарит написав:
  kluychkooleg написав:Теперь каждый день будем бежать в направлении, противоположном предыдущему дню?

А почему нет?
Сегодня в первой половине дня каждые полчаса разворачивались. Это нормальное дыхание рынка.
Легкой наживы никто никому не обещал :)

А на яких подіях, новинах чи очікуваннях має зростати амплітуда коливань???
Імпорт через локдаун, на паузі.
Гривні експортерам поки що не потрібно. Зарплати вже виплачені, а податки ще далеко.
До повернення ПДВ в кінці місяця всі вже привикли.
Новини про можливе загострення ситуації на кордоні вже відіграли.
До повернення по ОВДП ще є час.
До рішення по обліковій ставці ще тиждень. Через це можливо і так мало вчора позичили.
Маємо робочий міжбанк без потрясінь. Ось і коливаємось в межах консенсусу в 27,8-28,0 який всіх влаштовує. А бізнес в цей час спокійно працює... адаптується до тієї ситуації що є. Всі усвідомлюють, що можуть розраховувати тільки на себе і що із нашим керівництвом "цей вірус надовго" (с).
Можливо із середини наступного тижня буде трохи веселіше...
Ф. 27,82/27,90
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:29

  headshaker написав:Надо отметить, что обычно гривневая часть аукциона привлекает нерезидентов и способствует поступлению валюты на МБ, причем, начиная с дня аукциона. Глядя на сегодняшнюю динамику курса, есть надежда, что сколько-то нерезидентов таки согласилось на участие, но в абсолютных цифрах это все равно мизер. Впрочем, так ли это в действительности, узнаем в четверг - пятницу. Во всяком случае, в прошлую пятницу нерезиденты не покупали, а продавали ОВГЗ - на полмиллиарда. В таких пределах продаж не было уже несколько месяцев.

Рад буду любым соображениям, вносящим хоть долю позитива в наблюдаемую картину...
Так, позичили мало. Банки, напевно, не беруть на себе бо не має нагальної потреби для Мінфіну, а ті нерезиденти яким вони перепродували папери очікують на вищі ставки. Скоро засідання по перегляду облікової ставки. Можливо йдуть торги і провал по запозиченнях на цьому аукціоні - це один із арґументів покупців які очікують на підвищення ставок. Подивимось.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:29

  kluychkooleg написав: вам все равно, сколько будут в гривне стоить ваши доллары?


1. Обменный курс последние 5 лет находится в коридоре 26,5-28,5. За исключением 2019 года. Но то отдельная история, которая едва ли будет знать повторения.
2. Сколько будут в гривне стоить мои долары, мне инетерестно знать только тогда, когда я их буду сдавать. А история последних 30 лет говорит, что до "серьёзного рывка" сдавать валюту бессмысленно. А сколько копеек останется после сдачи "на хлеб" (хоть в плюс хоть в минус) мне не интересно. Как и остальным. Вот казначей банка - это другое дело. Интерес Сибарита вполне очевиден, что и определяет его понимание и "руку на пульсе". В критические периоды - мнение очевидцев конечно очень важно. Но каждый день наблюдать за движением "два шага вперёд и шаг назад"...
3. Игрища с валютой и гривне депозитом всегда заканчивалися плачевно. И ладно, раньше то хоть ставки были примлимыми с точки зрения риска. Но сейчас, 7,5% годовых в гривне, "грязными"? Да камон (с).
lrs7719
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